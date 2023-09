"Chcę widzieć większość obywateli Wenecji z białą skórą. Mogę to powiedzieć, czy nie? Głośno wyrażam tylko to, co inni też myślą"- mówił radny regionu Wenecji Euganejskiej z ramienia partii Fratelli d'Italia Joe Formaggio w radiu "Rete Veneta". Na te słowa zareagowała partia premier Włoch Giorgii Meloni.