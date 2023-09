"Wkrótce będziemy mieli pewne wydarzenia i odbędzie się spotkanie z Przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem" - przekazał w piątek Putin.

Zdaniem rosyjskiego prezydenta Xi Jinping uważa go za "swojego przyjaciela".

"Cieszę się, że mogę go tak nazwać, ponieważ to człowiek, który osobiście robi wiele dla rozwoju stosunków rosyjsko-chińskich i to w różnych sferach" - stwierdził Putin.

Nie padły żadne szczegółowe informacje dotyczące ewentualnego spotkania.

Wcześniej TASS informował, że Putin w październiku może pojawić się w Chinach.

Wizyta Xi Jinpinga w Moskwie

Pod koniec marca tego roku przywódca Chin Xi Jinping odbył trzydniową wizytę w Rosji. Była to jego pierwsza zagraniczna podróż po zaprzysiężeniu na trzecią kadencję prezydencką i zarazem pierwsza wizyta zagranicznego przywódcy w Rosji po wydaniu przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu aresztowania Putina za zbrodnie wojenne na Ukrainie.

Chińskie media przedstawiały wizytę w Moskwie jako "podróż przyjaźni, współpracy i pokoju". Państwowa agencja prasowa Xinhua podała, że przywódcy Chin i Rosji spotkali się w ciągu ostatniej dekady około 40 razy.

Rzecznik MSZ Chin Wang Wenbin zapewniał wtedy, że "Chiny utrzymają swoje obiektywne i sprawiedliwe stanowisko w sprawie kryzysu ukraińskiego i będą odgrywać konstruktywną rolę w promowaniu rozmów pokojowych".

Putin zapowiadał, że ma wielkie oczekiwania wobec wizyty "dobrego starego przyjaciela" Xi, z którym w ubiegłym roku podpisał umowę o strategicznym partnerstwie.

