Płatność dobrostanowa – zasady, terminy i stawki

Płatność dobrostanowa stanowi istotny element wsparcia dla rolników, którzy podejmują działania mające na celu poprawę dobrostanu zwierząt w swoich gospodarstwach. Rolnik może otrzymać płatność dobrostanową jedynie pod pewnymi warunkami:

Jest aktywnym rolnikiem zawodowym, zgodnie z definicją zawartą w art. 24 ustawy o Planie Strategicznym oraz przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 1 i 2. Posiada gospodarstwo rolne zlokalizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi działalność rolniczą. Całkowita powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów będących w posiadaniu tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha. W przypadku rolników posiadających mniej niż 1 ha, ale otrzymujących płatności związane z utrzymaniem zwierząt, łączna kwota wsparcia bezpośredniego, jakie otrzymałby w danym roku ten rolnik (przed zastosowaniem kar), musi wynosić co najmniej równowartość kwoty 200 euro.

W odniesieniu do świń i bydła rolnik ma możliwość wyboru praktyki lub praktyk, które podnoszą poziom dobrostanu zwierząt i które zamierza realizować w swoim gospodarstwie. W przypadku innych gatunków zwierząt obowiązuje system wariantowy, co oznacza, że są określone zestawy obowiązkowych praktyk dla danej grupy zwierząt, których realizacja jest wymagana do uzyskania płatności dobrostanowej.

Program obejmuje kilka wariantów, np. dobrostan:

loch,

tuczników,

krów mlecznych,

krów mamek,

opasów,

owiec,

kur niosek,

kurcząt brojlerów,

indyków utrzymywanych na produkcję mięsa,

koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub budynkach,

koni utrzymywanych w systemie otwartym,

kóz.

Każdy wariant wiąże się z konkretnymi wymogami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, które rolnicy muszą spełnić, aby otrzymać dopłaty.

ARiMR a płatność dobrostanowa – o czym jeszcze należy pamiętać?

Aby nastąpiło przyznanie rolnikowi płatności dobrostanowej, wnioskujący musi także spełnić warunki dotyczące szkolenia z zakresu metod chowu i hodowli stosowanych w produkcji zwierzęcej, zmierzających do ograniczenia stosowania antybiotyków. Termin odbycia takiego szkolenia regulują odrębne przepisy.

Ile wynoszą stawki dopłat za realizację ekoschematu dobrostan zwierząt?



W 2023 roku stawki dopłat dobrostanowych zostały określone przez resort rolnictwa m.in. na podstawie stanu średniookresowego. Stawki są różne w zależności od wariantu ekoschematu i grupy zwierząt. Dla wybranych gatunków prezentują się następująco:

owce: 154,49 zł/szt.,

kozy: 149,2 zł/szt.,

konie (zwiększona powierzchnia w budynkach/pomieszczeniach): 432,63 zł/szt.,

konie (system otwarty): 195,87 zł/szt.,

kury nioski: 14,15 zł/szt.,

kurczęta brojlery: 0,2 zł/szt. (w zależności od liczby wyprodukowanych zwierząt),

indyki z przeznaczeniem na produkcję mięsa: 3,0 zł/szt. (w zależności od liczby wyprodukowanych zwierząt).

Stawki dopłat dobrostanowych są również uzależnione od liczby punktów, które rolnik uzyskuje za realizację praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt (płatność dobrostanowa do świń i płatność dobrostanowa do krów), a w przypadku pozostałych gatunków obowiązuje stawka płatności za sztukę zwierzęcia lub liczbę średniookresową.

Warto wiedzieć też o tym, że rolnicy, którzy realizują praktyki ekologicznego rolnictwa, mogą ubiegać się o płatności dobrostanowe na uproszczonych zasadach.

W jakich terminach można składać wnioski o płatność dobrostanową?

Przestrzeganie terminów jest niezwykle istotne, ponieważ niewłaściwe złożenie wniosku może skutkować brakiem dopłat lub ich obniżeniem. Poniżej przedstawiamy najważniejsze terminy:

1. Do 25 lipca 2023 r.: termin złożenia wniosków w trybie sankcyjnym, który wymaga złożenia następujących dokumentów:

planu poprawy dobrostanu zwierząt,

oświadczenia o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt (dotyczy przypadków, gdy wariant realizowany w 2022 roku jest analogiczny do obecnego),

zdjęcia geotagowanego – dotyczy sytuacji, gdy rolnik realizuje praktykę utrzymywania na ściółce.

2. Od 1 do 7 października 2023 r.: w tym okresie rolnik musi dostarczyć odpowiednie dokumenty związane z praktyką wypasu lub zapewnienia dostępu do powierzchni bytowej dla zwierząt. Niezbędne będzie:

złożenie rejestru wypasu krów mlecznych lub rejestru wypasu bydła mięsnego, opasów (dotyczy realizacji praktyki wypasu),

złożenie oświadczenia o zapewnieniu wypasu lub dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej dla owiec,

złożenie oświadczenia o zapewnieniu wypasu dla koni (dotyczy wariantu Dobrostan koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach),

złożenie oświadczenia o zapewnieniu wypasu dla kóz.

3. Od 15 marca do dnia 21 marca 2024 r.: rolnik musi dostarczyć rejestry i oświadczenia związane z różnymi praktykami realizowanymi w ramach:

sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym (dotyczy wszystkich praktyk realizowanych w ramach wariantu Dobrostan loch),

terminów odsadzania prosiąt, jeśli rolnik realizuje praktykę późniejszego odsadzania prosiąt,

odsadzania cieląt (dotyczy praktyki późniejszego odsadzania),

zapewnienia zwierzętom utrzymania na ściółce, jeśli rolnik realizuje praktykę utrzymywania na ściółce i nie przekazał zdjęcia geotagowanego,

wybiegu krów mlecznych lub rejestru wybiegu bydła mięsnego, lub rejestru wybiegu opasów (dotyczy realizacji praktyki wybiegu),

zapewnienia kurczętom brojlerom co najmniej 6 godzin nieprzerwanej ciemności podczas doby,

zapewnienia indykom co najmniej 8 godzin nieprzerwanej ciemności podczas doby,

zapewnienia dostępu do powierzchni zewnętrznych lub biegalni (jeśli rolnik realizuje wariant Dobrostan koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach),

zapewnienie dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej dla kóz.

Warto zauważyć, że głównym celem rozporządzenia jest stworzenie warunków do zapewnienia podwyższonych standardów dobrostanu zwierząt i ograniczenia stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej.