- Nie łudźcie się, że politycy PO będą dbali o wasze bezpieczeństwo. Jeśli wrócą do władzy, zdemontują barierę. Nie pozwolimy im na to - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak w najnowszym spocie opublikowanym przez Prawo i Sprawiedliwość, zachęcającym do wzięcia udziału w referendum.