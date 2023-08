23 lipca Jarosław Kaczyński gościł na pikniku w podlaskich Stawiskach. Mówił tam wtedy, że "Donald Tusk to prawdziwy wróg naszego narodu". - On nie powinien rządzić Polską, czas to wyraźnie powiedzieć. Niech idzie do swoich Niemiec i tam rządzi - mówił do zgromadzonych na rodzinnej imprezie.

Lider obozu rządzącego przestrzegł też słuchaczy, by "pamiętali o tym ryżym". - Pamiętajcie. On jest największym zagrożeniem dla Polski - oceniał Kaczyński.

Nad tą wypowiedzią, w odpowiedzi na wniosek obywatela, pochyliła się w środę sejmowa Komisja Etyki Poselskiej. Zdecydowała, że prezes PiS zostanie ukarany naganą.

Zdaniem wiceszefowej tego sejmowego organu, posłanki Lewicy Moniki Falej, "standardy polskich polityków powinny być jak najwyższe, szczególnie pełniących funkcje poselskie czy lidera partii".

- Pan poseł Kaczyński powinien być wzorem do naśladowania, a nie nakładania nagan. Tworzy, współtworzy standardy, obyczaje w polskiej polityce. Jak na razie w wykonaniu prezesa są one miernej jakości i sięgają bruku - dodała Falej w rozmowie z polsatnews.pl.

Natomiast Łukasz Mejza otrzymał taką samą karę nagany za to, że 12 czerwca na antenie TVP Info nazwał środowiska LGBT "tęczową zarazą". Wniosek do komisji w tej sprawie złożyła Fundacja Basta.

wka/Polsatnews.pl