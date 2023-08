Joanna Fabisiak reprezentuje konserwatywną część ugrupowania.

- Nie mam żalu. Platforma przesunęła się w lewo, zmieniła poglądy - powiedziała posłanka w "Debacie Dnia".

- Warto było wcześniej jakoś porozumieć się ze mną, ale to też moja wina, bo przewodniczący Tusk jasno powiedział, a ja też jasno powiedziałam, że poglądów nie zmienię - dodała.

- 12 lat temu, gdy byłam przyjmowana do Platformy, pytałam, czy moje poglądy nie będą przeszkodą - wówczas nie były - stwierdziła Fabisiak.

Joanna Fabisiak: Wystartuję z 10. miejsca

Dopytywana o to, z jakiej listy będzie zatem kandydowała w najbliższych wyborach, Joanna Fabisiak powiedziała: - Z Trzeciej Drogi, jak zawsze z Warszawy, bo jestem warszawianką.

Jak dodała, znajdzie się na 10. miejscu listy.

W ubiegłym roku Donald Tusk ogłosił, że na listach wyborczych PO nie będzie miejsca dla posłów sprzeciwiających się liberalizacji prawa aborcyjnego. W tym gronie jest Joanna Fabisiak.





Podczas Campusu Polska padła wówczas deklaracja przewodniczącego partii: - Jeśli dzisiaj mówię, że my gwarantujemy kobietom podejmowanie tej decyzji (o aborcji - red.), to nie będę chciał się później wstydzić, dlatego że ktoś będzie reprezentował inne zdanie, będąc z naszych list. To macie zagwarantowane.

