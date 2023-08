Piłka, którą bawiły się dzieci, miała uderzyć w psa mężczyzny przechodzącego w pobliżu. Nieznajomy - chociaż matka nieletnich przeprosiła go - zaczął agresywnie wyzywać ją i jej dzieci. "Kazał" też wracać im do swojego kraju, bo mówili ze wschodnim akcentem. Zdarzenie udało się zarejestrować, a nagranie trafiło do sieci. Polsatnews.pl dowiedział się, że policja ma kontakt z zaatakowaną kobietą.