"O 7:30 do Brześcia przybyły kolejne jednostki z siłami Federacji Rosyjskiej. Przybyli na Białoruś, żeby wziąć udział we wspólnych ćwiczeniach 'Współdziałanie-2023', które odbędą się na Białorusi 1-6 września" - podano we wtorek mediach społecznościowych.



Białoruski Hajun wskazało, że to kolejna jednostka, która w ostatnim czasie przybyła do Brześcia. "Pierwsza przybyła wieczorem 18 sierpnia" - przekazano.

Ilu rosyjskich żołnierzy znajduje się na Białorusi?

Generał porucznik, dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Najew przekazał, że sytuacja na granicy znajduje się pod kontrolą i powiadomił, że z Białorusi zostały wycofane rosyjskie wojska.

Najew zwracał jednocześnie uwagę, że na wrzesień na Białorusi zaplanowano szereg ćwiczeń.

- Biorąc pod uwagę, że Rosja nigdy nie osiągnęła celów strategicznych, w przyszłości nie wyklucza się prób poszukiwania nowych powodów wznowienia aktywnych działań z kierunku północnego. Prowokacja i przeprowadzanie dywersji na granicy ukraińsko-białoruskiej nie jest wykluczona - stwierdził, cytowany przez portal Military Media Center.

W odpowiedzi na jego słowa Białoruski Hajun przekazał, że nastąpił znaczny spadek liczby wojskowych na Białorusi, "ale nie ma mowy o wycofaniu się w całości".

Według szacunków grupy za naszą wschodnią granicą znajduje się około dwóch tysięcy rosyjskich żołnierzy.

