Inicjatywa austriackiego rządu nie przestaje budzić kontrowersji: ci, którzy zrobią sobie tatuaż, nie płacą przez cały rok za komunikację miejską, oszczędzając przy tym ponad tysiąc euro. Warunek jest jeden: wzór rysunku na ciele to karta Klimaticket.

Kilka tygodni temu w Austrii rząd uruchomił inicjatywę, która wciąż budzi dyskusję: osoby, które zrobią sobie tatuaż Klimaticket, otrzymają roczny bezpłatny dostęp do wszystkich środków transportu publicznego. Jest to bilet okresowy, z którego korzysta 245 tysięcy regularnie płacących osób spośród dziewięciu milionów obywateli. Kosztuje on 1095 euro.

Pomysł wyszedł od minister transportu i posłanki Zielonych Leonore Gewessler, która kilka tygodni temu zainaugurowała to rozwiązanie podczas festiwalu na rzecz zmian klimatycznych. Od tego czasu wszystkim uczestnikom tego wydarzenia oferowany jest tatuaż przedstawiający bilet Klimaticket, przepustkę z własnym kodem, a nawet serię symboli przypominających o ważności walki ze zmianami klimatycznymi.

Dziewięciu pierwszych wytatuowanych śmiałków

Według doniesień rządu austriackiego obecnie dziewięć osób otrzymało bezpłatny bilet roczny, ponieważ zdecydowały się na tatuaż przedstawiający jeden z proponowanych symboli. Po trzy na każdym wydarzeniu, podczas którego inicjatywa była powtarzana. W tej chwili nie jest jasne, czy i kiedy rząd austriacki zaproponuje to ponownie.

W międzyczasie nie brakowało negatywnych komentarzy, zwłaszcza ze strony parlamentarzystów opozycji, którzy ostro skrytykowali wybór rządu, zarzucając ministrowi reklamę przy wykorzystaniu ludzkiej skóry.

