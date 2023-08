María Angélica González nigdy nie zobaczyła swojego syna. Tuż po porodzie pielęgniarki zabrały chłopca do inkubatora, tłumacząc, że malec jest wcześniakiem. Potem pojawiła się tragiczna wiadomość o śmierci, jednak nie była to prawda, gdyż noworodek po wykradzeniu matce został adoptowany przez nieświadomą tego, co się stało parę.

Przez kolejne 42 lata chłopiec dorastał w Arlington w Wirginii, 8157 km od swojej biologicznej rodziny.

"Przez 42 lata uważano mnie za zmarłego"

Wszystko zaczęło się od publikacji artykułu w "USA Today" o mężczyźnie z Kalifornii, który odkrył, że został porwany w Chile. Jimmy Lippert Thyden, obecnie prawnik w sprawach karnych, wiedział już wtedy, że jest adoptowanym dzieckiem. Przeczytany tekst nakłonił go do poszukiwań własnych korzeni. Całą historię wraz ze zdjęciami uścisku z odnalezioną biologiczną mamą opublikował na swoim Facebooku.

- Przez 42 lata uważano mnie za zmarłego. Dorastałem w atmosferze miłości i szacunku, nie wiedziałem tylko, że przez ten czas moja prawdziwa mama przeżywała tragedię. Zostaliśmy ofiarami dobrze zorganizowanego kłamstwa. Chile pod rządami Pinocheta organizowało wywózki dzieci z kraju od ich rodzin i oddawało je do adopcji za pieniądze. Nieświadomi rodzice adopcyjni zapłacili za coś, co uważali za legalną praktykę. Kiedy prawdziwa matka poprosiła o moje ciało, aby zapewnić mu godny pochówek, w szpitalu odpowiedzieli jej, że już się mnie pozbyli - opowiada w swoich mediach społecznościowych Jimmy.

- Kiedy dowiedziałam się, że żyje, nie mogłam w to uwierzyć. To cud Boży - wspomina na Facebooku słowa swojej biologicznej mamy, porwany mężczyzna.

Według amerykańskich mediów w latach 1960-1990 w Chile skradziono rodzinom ponad 20 tysięcy dzieci.

