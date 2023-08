Tegoroczna edycja Narodowego Czytania odbędzie się 9 września. Na wspólne wgłębianie się w liczącą ponad 100 lat powieść Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem" zaprosiła para prezydencka. Jak przypomniał Andrzej Duda, autorka - ukazując losy Korczyńskich i Bohatyrowiczów - nawiązywała do powstania styczniowego, którego 160. rocznicę obchodzimy w tym roku. Wspomniał też o dzisiejszym imperializmie Rosji.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że tegoroczna, 12. edycja Narodowego Czytania odbędzie się 9 września. Lekturą tegorocznej odsłony wydarzenia jest powieść "Nad Niemnem" napisana przez Elizę Orzeszkową. Pełne opisów natury dzieło pierwszy raz wydano w 1888 roku.

Para Prezydencka zaprasza na tegoroczne #NarodoweCzytanie. Lekturą 12. odsłony akcji jest „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. 📖📚



Prezydent i Pierwsza Dama zapraszają na Narodowe Czytanie

Narodowemu Czytaniu tradycyjnie patronuje para prezydencka. W przeszłości byli to Bronisław i Anna Komorowscy, a w 2015 roku ich rolę przejęli Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda.

Prezydent RP napisał list, w którym zaprasza wszystkich do przyłączenia się do akcji, w ramach której "wspólnie czytamy dzieła tworzące kanon polskiej literatury". "Jednym z nich jest 'Nad Niemnem' Elizy Orzeszkowej. To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu" - ocenił Duda.

Powieść porusza tematykę powstania styczniowego. W 2023 roku obchodzone jest 160-lecie tego wydarzenia. "Chciałbym, aby tegoroczna lektura pogłębiła też namysł nad tym, w jaki sposób współcześnie odczytujemy naszą historię i jak o niej pamiętamy" - uznał prezydent.

Dlaczego wybrano "Nad Niemnem"? Andrzej Duda nawiązuje do polityki Rosji

Głowa państwa chciałaby też, aby "zwłaszcza dzisiaj, w obliczu agresywnego rosyjskiego imperializmu, odwołując się do powstańczego czynu, powieść Orzeszkowej jeszcze bardziej umocniła przekonanie o podstawowym prawie każdego narodu do własnej wolności i suwerenności".

"Nad Niemnem" pokazuje realia polskiego społeczeństwa w drugiej połowie XIX wieku, gdy Polska była pod zaborami. Jest powieścią społeczno-obyczajową, a jej głównymi bohaterami są członkowie rodzin Bohatyrowiczów oraz Korczyńskich. Od lat powieść Elizy Orzeszkowej znajduje się na liście lektur szkolnych.

