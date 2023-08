- Nasi drodzy żołnierze, ten dzień jest wyjątkowy. Oddajemy hołd tym, którzy przelewali krew na polach po to, by Polska była bezpieczna, by Polska była niezależna. To dzień, w którym świętujemy wiktorię 1920 roku. Zatrzymanie rewolucji bolszewickiej na Zachód pomogło utrzymać bezpieczeństwo także naszego kraju - mówił prezydent.

Andrzej Duda w swoim przemówieniu wspomniał o sytuacji w Ukrainie. Stwierdził, że 2023 rok stoi pod znakiem kwestii bezpieczeństwa.

Prezydent: Obrona wschodniej granicy to kluczowy element naszej racji stanu

Andrzej Duda zaznaczył, że między innymi dzięki naszej pomocy Ukraina zatrzymała Rosjan i może walczyć dalej. - Jeśli ktoś tego nie rozumie, jeśli krytykuje nasze zaangażowanie i wsparcie, nie rozumie niczego. Nie rozumie kwestii bezpieczeństwa Polski. Niepodległa Ukraina i niepodległa Białoruś są ważne na bezpieczeństwa Polski - podkreślił prezydent.

- Obrona naszej wschodniej granicy, granicy Polski i NATO, to kluczowy element naszej racji stanu - dodał.



Prezydent przypomniał, że właśnie minęła 15. rocznica przemówienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tiblisi. - Pamiętamy to przemówienie. Niestety nie posłuchano go wówczas - był wyszydzany, ale to on miał rację, przyznała mu ją historia. To lekcja, z której wszyscy politycy powinni wyciągnąć wnioski - ocenił Andrzej Duda.

- Przez cały czas mojej prezydentury zawsze proponowałem, aby sprawy wojskowe były wyłączone ze sporu politycznego. W 1920 roku potrafiliśmy się zjednoczyć przed agresją bolszewicką, dzięki temu się obroniliśmy. Bo jednoczyła nas Polska, suwerenność i wolność - stwierdził Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda: Nie dajmy się rozgrywać

Andrzej Duda podkreślił, że nie należy słuchać fałszywych doradców. - Nie dajmy się rozgrywać i manipulować. Nie ulegajmy prowokacjom. Szkody wyrządzone Polsce mogą być olbrzymie, a ostatnio pojawiły się w polskiej przestrzeni nieodpowiedzialne kpiny i żarty. Polityka nie może być o niczym, musi mieć treść. W tych trudnych czasach najważniejszym tematem musimy być bezpieczeństwo Polski i Polaków. Apeluję o to podczas trwającej kampanii wyborczej - podkreślił prezydent RP Andrzej Duda.



- Nie dajmy się rozgrywać w sprawie naszego bezpieczeństwa. Bierzmy przykład z ojców polskiej niepodległości. Przecież Witos, Piłsudski i Dmowski też się sprzeczali, często nawet bardzo ostro, ale ich myśli przyświecało przede wszystkim bezpieczeństwo Polski, jej niepodległość - zaznaczył.



Prezydent ocenił w wystąpieniu, że obowiązkiem polityków jest dbanie o "sprawy istotne", takie jak modernizacja i wzmacnianie polskiej armii, ale te, przede wszystkim, bezpieczeństwo Polski. - Boże błogosław polskim żołnierzom, błogosław wszystkim Polakom, niech żyje niepodległa, suwerenna Polska - wezwał prezydent Andrzej Duda.

dsk/jkm/polsatnews.pl