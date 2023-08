Zakażeni to pacjenci szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Portal Ostroiw24.tv poinformował, że znajdują się na oddziale izolacyjnym.

"Para mieszkająca na co dzień w gm. Nowe Skalmierzyce, przebywała bezpośrednio przed zakażeniem w gminie Gołuchów. To tam najprawdopodobniej doszło do kontaktu z tą groźną bakterią" - czytamy.

Wielkopolska to czwarte województwo, w którym odnotowane zostały przypadki zakażeń.

Legionella. Zmarło 11 osób

Pierwszy przypadek legionellozy wykryto 18 sierpnia w Rzeszowie. Do tej pory zakażenie wykryto u 144 osób.

Do tej pory w wyniku zakażenia bakterią Legionella zmarło 11 osób.

Sprawę zakażeń na Podkarpaciu bada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Legionella. Jak można się zakazić?

W weekend w Rzeszowie rozpoczęła się akcja dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej. Ilość chloru w wodzie płynącej z kranów wzrosła dwudziestokrotnie.

Legionelloza to choroba układu oddechowego. Do zakażenie dochodzi poprzez wdychanie aerozolu powstałego ze skażonej wody. Choroba nie przenosi się z człowieka na człowieka. Nie jest możliwe zakażenie poprzez picie wody.

