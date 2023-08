"Obrzydliwi hipokryci. Jak Wam nie wstyd?" - zwrócił się do rządzących Szymon Hołownia. Jak poinformował lider Polski 2050, "PiS skreślił zespół Downa z listy chorób genetycznych". Na zarzut odpowiedział pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Jego zdaniem, "prace nad listą trwają", a informowanie, która choroba się na niej znalazła, jest "przedwczesne".

W mediach pojawiły się doniesienia, że do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wpłynęła poprawka, w której lekarze genetycy przedstawili listę 235 chorób i wad genetycznych. Resort miał okroić tę liczbę do 91, wykreślając z niej m.in. zespół Downa. Do sprawy odniósł się w niedzielę Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia: Jak wam nie wstyd?

"Pamiętamy te wzburzone okrzyki 'obrońców życia', gdy zaostrzali prawo aborcyjne. Te pełne łez nad swoim bohaterstwem deklaracje, że zrobią wszystko dla osób z zespołem Downa. Właśnie zrobili. Rząd PiS skreślił Zespół Downa z listy chorób genetycznych, zabierając tym samym tysiącom polskich rodzin zasiłek pielęgnacyjny. Obrzydliwi hipokryci. Jak Wam nie wstyd?" - napisał lider Polski 2050 na Twitterze.

ZOBACZ: Jarosław Kaczyński nie wystartuje z Warszawy? Prezes PiS wyjaśnia

"Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie zasługują na godne wsparcie, wyższe zasiłki i ustawę o asystencji osobistej" - podkreślił Hołownia.

Pamiętamy te wzburzone okrzyki „obrońców życia”, gdy zaostrzali prawo aborcyjne. Te pełne łez nad swoim bohaterstwem deklaracje, że zrobią wszystko dla osób z Zespołem Downa. Właśnie zrobili. Rząd PiS skreślił Zespół Downa z listy chorób genetycznych, zabierając tym samym… — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) August 27, 2023

Resort rodziny odpiera zarzuty

Na zarzut odpowiedział pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Paweł Wdówik nie potwierdził, czy skreślenie zespołu Downa rzeczywiście nastąpiło, ale przekazał, że "żadna lista nie została opublikowana".

ZOBACZ: Szymon Hołownia: Donald Tusk ponosi odpowiedzialność za Michała Kołodziejczaka

"Tak jak zadeklarowałem na komisji sejmowej, biuro pełnomocnika rozpoczęło prace nad listą chorób rzadkich, o jednorodnym i trwałym przebiegu, nie rokujących poprawy, która będzie podstawą do wydawania orzeczeń na stałe. Prace nadal trwają i żadna lista nie została opublikowana" - napisał Wdówik na Twitterze.



Stwierdził również, że "w tym kontekście informowanie o tym, że jakaś choroba została lub nie została dodana do listy jest stanowczo przedwczesne".



W tym kontekście informowanie o tym, że jakaś choroba została lub nie została dodana do listy jest stanowczo przedwczesne. — Paweł Wdówik (@pawel_wdowik) August 27, 2023

WIDEO: Legionella na Podkarpaciu. Komentarze ekspertów w programie "Gość Wydarzeń" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msm/polsatnews.pl