Jak podaje RCB, do załamania pogody dojdzie jeszcze dzisiaj. Niespokojnie będzie także w nocy.

"Uwaga! Dziś i w nocy (25/26.08) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na Twitterze.

‼Alert RCB - ⛈burze z gradem i silny wiatr‼



„Uwaga! Dziś i w nocy (25/26.08) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr.”



SMS-owe ostrzeżenie zostało wysłane do osób przebywających na południu Polski.



Alert obowiązuje na obszarze województw: dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego i części świętokrzyskiego.

Prognoza pogody. Jaki będzie rozpoczynający się weekend?

Już od kilku dni meteorolodzy informują, że w kraju dojdzie do załamania pogody. Ostatnie dni upłynęły z wysoką temperaturą i brakiem zachmurzenia – w najbliższych godzinach sytuacja się zmieni - nad Polską pojawią się burze i opady deszczu.



W piątek wieczorem wysokie wartości na termometrach będzie można jeszcze zobaczyć na południu kraju - 31 st. C w Opolu, 30 st. C w Katowicach i 29 st. C w Rzeszowie.

Na zachodzie kraju już przed południem zaczęły pojawiać się pierwsze burze. W nocy w większości regionów będzie ciepło. Można spodziewać się opadów deszczu i burz.

Sobota dla mieszkańców Pomorza rozpocznie się od opadów, to tam będzie padać deszcz, pojawią się także burze. W tym miejscu kraju obowiązywać będą najniższe wartości na termometrach. Zgodnie z prognozami, burze pojawią się już w całym kraju. Najcieplej - powyżej 30 st. C - będzie na wschodzie.

W niedzielę na południu Polski będzie można cieszyć się ciepłą, słoneczną pogodą, w tej części kraju nie powinno padać. Na pozostałym obszarze możliwe są burze i opady deszczu.

