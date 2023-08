Ostatnio w sieci zainteresowanie wzbudziło nagranie z jednym z liderów Konfederacji - Sławomirem Mentzenem - sprzed kilku lub kilkunastu lat. Wspominał tam leczenie złamanej ręki swojego brata u "wiejskiej baby".

- Ręka zaczęła działać - mówi lider Konfederacji i podkreśla, że do leczenia warto dopuścić osoby bez wykształcenia medycznego.

Musicie to zobaczyć! @SlawomirMentzen chciałby, żeby każdy mógł leczyć ludzi bez studiów czy uprawnień, bo "wiejska baba ponaciskała złamaną rękę mojego brata i ręka go przestała boleć". Ogłoszono kolejnego oszusta startującego z list @KONFEDERACJA_, tym razem gość reklamuje… pic.twitter.com/QLOfHCGndZ — Kinga Gajewska (@gajewska_kinga) August 7, 2023

- To jest wyraz przede wszystkim desperacji Platformy Obywatelskiej, że posłanka PO zajmuje się na samym wstępie kampanii wyborczej wyciąganiem jakiegoś filmiku, który jest sprzed wielu lat. Sławek Mentzen, przemawiający w salce, wyraźnie zdenerwowany, opowiada, jak jego brat trafił do wiejskiej baby i z tego jest nakręcana wielka afera i wielka krytyka Konfederacji - skomentował w "Debacie Dnia" Michał Wawer z Konfederacji.

M. Wawer: Leczenie u wiejskiej baby nie jest nielegalne

- Prawdziwe poglądy na ochronę zdrowia Konfederacji są dokładnie takie, jak pan Mentzen pokazał, kiedy nie przybierał tej swojej maski. Leczcie się sami, wolna amerykanka na rynku ochrony zdrowia, plus oczywiście te zabobony, opowieści z mchu i paproci, na których zbudowany jest cały program Konfederacji, od podatków, przez energetykę, na mieszkalnictwie kończąc. To są opowieści i bajki, które z czasem panowie będą odkręcać - powiedział Andrzej Domański, główny ekonomista Instytutu Obywatelskiego i doradca Platformy Obywatelskiej.

Odpowiedzial mu Wawer: - Ale pan wie, że leczenie u wiejskiej baby nie jest nielegalne?

- No oczywiście, że jest legalne - odniósł się Domański.

- No to jedyne co powiedział tam Sławek to to, że jego zdaniem leczenie u wiejskiej baby jest lepsze niż leczenie w tamtym czasie w szpitalu. Ale to nie oznacza, że będziemy chcieli to komukolwiek obowiązkowo narzucać - skwitował polityk Konfederacji.

an/kg/polsatnews.pl