Norwegia ogłosiła, że przekaże Ukrainie samoloty F-16. Tym samym dołączyła do Danii i Holandii, które również przekazały takie maszyny. Jonas Gahr Støre zapowiedział, że w najbliższym czasie przekaże szczegóły dotyczące liczby i terminów przekazania samolotów.

Norweski premier w czwartek podczas wizyty w Kijowie potwierdził pogłoski o tym, że Norwegia ma zamiar przekazać Ukrainie samoloty bojowe F-16. "Planujemy przekazać Ukrainie norweskie myśliwce F-16 i w odpowiednim czasie podamy dalsze szczegóły dotyczące darowizny, liczby i ram czasowych dostaw" - przytacza jego słowa agencja Reutersa.

ZOBACZ: Ukraina może dostać te superpociski do F-16. Ma je Polska



W czwartek premier Norwegii spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Ogłosił także przekazanie rakiet przeciwlotniczych i innych sprzętów bojowych. Jednak to na F-16 od dawna liczą ukraińscy żołnierze. Norwegia swoją decyzją dołączyła do Holandii i Danii, które wcześniej zadeklarowały swoje darowizny tego sprzętu.

Norwegia podjęła decyzję. "Przekazane F-16 wzmocnią potencjał wojskowy Ukrainy"

"Będziemy kontynuować dialog z USA i innymi bliskimi sojusznikami na temat rozwoju nowoczesnego systemu obrony powietrznej na Ukrainie. Norwegia zapewniła Ukrainie znaczne wsparcie wojskowe i będziemy to robić nadal. Przekazanie tych samolotów F-16 znacząco wzmocni potencjał wojskowy Ukrainy" – stwierdził w komunikacie norweski minister obrony Bjoern Arild Gram.



Na razie nie padły ostateczne deklaracje co do liczby i czasu, w którym mają zostać one przekazane.

ZOBACZ: Holandia przekaże Ukrainie samoloty F-16. Sprzeczne wersje co do liczby maszyn



"Norwegia wspiera Ukrainę w jej wysiłkach na rzecz budowy nowoczesnego systemu obrony powietrznej. Jest to ważne i konieczne. Podjęliśmy już decyzję o szkoleniu pilotów ukraińskich myśliwców i latem ogłosiliśmy, że udostępnimy do celów szkoleniowych dwa norweskie myśliwce F-16" - podał premier w oświadczeniu.

Darowizny mają usprawnić pracę na froncie. W koniecznej sytuacji do samolotów F-16 łatwiej jest znaleźć części zamienne. Z kolei ciężej jest je dostać do samolotów rosyjskich, których obecnie używa Ukraina.

WIDEO: Gen. Kraszewski o katastrofie samolotu Prigożyna. Zakłada dwa scenariusze Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kar/dsk/polsatnews.pl