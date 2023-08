Korea Północna prowokuje. Ostra reakcja trzech państw

"Minister spraw zagranicznych Korei Południowej Park Jin i jego amerykańscy i japońscy odpowiednicy w czwartek zdecydowanie potępili wystrzelenie satelity szpiegowskiego przez Koreę Północną" - poinformowało ministerstwo spraw zagranicznych Korei Południowej, cytowane przez Reutersa.

Kraje rozważają nałożenie na kraj Kim Dzong Una sankcji.

Korea Północna przyznała się wcześniej do tego, że podjęła drugą próbę wystrzelenia satelity szpiegowskiego w kosmos. Reżim Kim Dzong Una chce w ten sposób monitorować ruchy wojsk amerykańskich i południowokoreańskich. Próba była jednak nieudana i ostatecznie spadła do morza. Kolejna jest zaplanowana na październik.

ZOBACZ: Korea Południowa obawia się Korei Północnej. Ćwiczenia obronne na wypadek ataku

Północnokoreańska Agencja Lotnicza poinformowała, że w misji wykorzystano rakietę nośną nowego typu Chollima-1, która miała posłużyć do umieszczenia na orbicie satelity zwiadowczego Malligyong-1. Powodem niepowodzenia miał być błąd w systemie - oświadczyła północnokoreańska państwowa agencja prasowa.

Korea Północna wystrzela rakietę, państwa reagują

Na wystrzelenie satelity ostro zareagowały inne kraje. Japonia wezwała mieszkańców prefektury Okinawa do ewakuacji do budynków lub do podziemnych schronów. Stało się to po tym, jak rakieta przeleciała nad najbardziej wysuniętymi na południe wyspami na Pacyfiku.

Na telewizyjnej konferencji prasowej główny sekretarz japońskiego rządu Hirokazu Matsuno powiedział, że powtarzające się wystrzelenia rakiet stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa regionalnego.

ZOBACZ: Korea Północna. Odwołano szefa sztabu. Kim Dzong Un wzywa do "podjęcia przygotowań wojennych"

Stany Zjednoczone stwierdziły, że działania Kim Dzon Una naruszyły rezolucje ONZ i wezwały Koreę Północną do zaprzestania "dalszych działań zawierających groźby" - podała agencja Reutera.

Z kolei Korea Południowa przeprowadziła w środę pierwsze od sześciu lat ogólnokrajowe ćwiczenia przeciwlotnicze obrony cywilnej. Powodem było właśnie rosnące zagrożenie nuklearne i rakietowe ze strony Korei Północnej. "Ćwiczenia mają na celu skuteczną reakcję na rzeczywisty nalot" - napisano w komunikacie zapowiadającym ćwiczenia.

