Zachodnia Polska zmaga się z inwazją nietoperzy. Latające ssaki dają się szczególnie we znaki mieszkańcom Poznania, gdzie wdzierają się do budynków. O tym jak niebezpieczny może być kontakt z tymi zwierzętami świadczy przykład z Torunia, gdzie u jednego z nietoperzy znalezionych na prywatnej posesji stwierdzono wściekliznę.

Rozpoczął się sezon masowych nalotów nietoperzy (karlików malutkich i borowców wielkich) na klatki schodowe i mieszkania - informuje Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra".

Problem występuje głównie w zachodniej Polsce. Według przyrodników z Poznania, którzy każdego dnia odbierają kilkadziesiąt zgłoszeń o całych koloniach latających ssaków, "sierpniowa inwazja nietoperzy" ma związek z migracją tych zwierząt.

WIDEO: Inwazja nietoperzy w Poznaniu

Szukają kryjówki na dzień

- W sierpniu w Polsce zwykle ciepło, co zachęca ludzi do pozostawiania nocą uchylonych okien. Nietoperze wlatują przez nie, szukając w drugiej połowie nocy jakiejś kryjówki na nadchodzący dzień. W wypadku karlików malutkich - gdy uznają, że schronienie jest obiecujące, zaczynają się kręcić w okolicy takiego okna, a jego głos przyciąga kamratów. Z kolei mniej zwrotne borowce wielkie, gdy wpadną do pomieszczenia, mają często kłopot ze znalezieniem wylotu, a ich piski są wystarczająco donośne, by przywabić inne zainteresowane - wyjaśnił Andrzej Kepel z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra".

ZOBACZ: Bunkier atomowy zamieszkują nietoperze. Z roku na rok jest ich coraz więcej

- Choć mechanizm gromadzenia się u obu gatunków jest nieco inny, efekt jest podobny - nad ranem np. na klatce schodowej znajduje się od kilkunastu do kilkudziesięciu nietoperzy. Chowają się po różnych zakamarkach i zapadają w sen. Gdy wieczorem, chcąc opuścić pomieszczenie, zrywają się do lotu, czujniki ruchu włączają oświetlenie i te nocne zwierzęta, być może sądząc, że wrócił dzień, znów siadają. Powtarza się to wielokrotnie - dodał.

Wścieklizna u nietoperza

Chociaż eksperci zapewniają, że nietoperzy nie należy się bać, warto zachować szczególną ostrożność.

O tym jak niebezpieczny może być kontakt z tymi zwierzętami świadczy przykład z Torunia, gdzie u jednego z nietoperzy znalezionych na prywatnej posesji stwierdzono groźną chorobę.

ZOBACZ: USA. Obudził się z nietoperzem na szyi. Miesiąc później zmarł na wściekliznę

W środę badanie laboratoryjne przeprowadzone przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy potwierdziło u niego wściekliznę.

Zakażenie wścieklizną. Jak się chronić?

Wścieklizna jest chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy i kończy się zawsze śmiercią. Na zakażenie wirusem wścieklizny wrażliwe są wszystkie zwierzęta stałocieplne, a także człowiek. Do zakażenia dochodzi zazwyczaj w skutek pogryzienia przez chore zwierzę, poprzez uszkodzoną skórę lub błony śluzowe, ponieważ wirus znajduje się w ślinie chorego zwierzęcia.

Wirus wścieklizny wykazuje dużą odporność na działanie czynników fizycznych i chemicznych oraz na gnicie. W rozkładających się zwłokach zachowuje zakaźność do kilku tygodni, a w powierzchniowych warstwach ziemi, przez 2-3 miesiące. Jest wrażliwy na działanie większości środków dezynfekcyjnych.

Aby nie zarazić się wścieklizną należy:

Unikać kontaktów ze zwierzętami dziko żyjącymi;

Nie dotykać zwierząt chorych lub padłych. W przypadku znalezienia na terenie obszaru zagrożonego martwego nietoperza lub innego zwierzęcia, stałocieplnego należy powiadomić o tym fakcie straż miejską lub Inspekcję Weterynaryjną;

Wyprowadzać psy w kagańcu i na smyczy;

Nie wypuszczać kotów z domów;

Zaszczepić psy i koty przeciwko wściekliźnie.

