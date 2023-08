Zamrożenie cen energii. Jest decyzja prezydenta

O decyzji poinformowano w komunikacie wydanym przez Kancelarię Prezydenta.

Nowelizacja ma na celu ochronę gospodarstw domowych przez rosnącymi cenami prądu. Nowe przepisy zwiększają limity dla gospodarstw domowych z 2000 kWh do 3000 kWh rocznie, gospodarstw w których znajduje się osoba niepełnosprawna z 2600 kWh do 3600 kWh, a dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i rolników z 3000 kWh do 4000 kWh.

Co ważne, nowe limity będą obowiązywały również w przypadku odbiorców, którzy już przekroczyli dotychczasowe limity.

❗️Prezydent @AndrzejDuda podpisał nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej. Podniesione zostaną progi zużycia, od których odbiorcom w gospodarstwach domowych przysługują zamrożone ceny energii.



Ponadto, od 1 października 2023 r. obniżona zostanie cena…

Zmiana ceny maksymalnej

W podpisanej właśnie nowelizacji zawarto także przepisy obniżające maksymalną cenę za energię. Do tej pory było to 785 zł/MWh, po zmianach będzie to 693 zł/MWh.

Zmiana dotyczy budynków samorządowych, właścicieli małych i średnich firm oraz tzw. wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej czyli szpitali, szkół, przedszkoli, żłobków, noclegowni oraz placówek opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Według informacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wprowadzone zmiany kosztować będą budżet państwa około 3 miliardów zł.

mjo/ Polsatnews.pl