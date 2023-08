"Negocjacje są potrzebne tylko tej stronie, która jest w pełni świadoma swojej trudnej sytuacji. Rosja obiektywnie do nich nie należy" - twierdzi Ramzan Kadyrow, szef Republiki Czeczeńskiej. Sprzyjający Władimirowi Putinowi polityk jest przekonany o bezsensowności rozmów ws. Ukrainy przeprowadzonych w Arabii Saudyjskiej.

Czeczeński przywódca odniósł się do zeszłotygodniowych wydarzeń w Dżuddzie, gdzie spotkali się przedstawiciele 40 państw świata. Dyskutowali na temat możliwości wypracowania planu pokojowego, który mógłby zakończyć wojnę w Ukrainie. Zdaniem Ramzana Kadyrowa tego typu inicjatywy są skierowane przeciwko Rosji, ponieważ ich zdaniem będzie przeciąganie konfliktu.

"Wciągając nasz kraj w ten długi i żmudny proces omawiania planu pokojowego, próbuję tylko zyskać na czasie. Jednocześnie błędnie uważają, że może to pomóc kijowskiemu reżimowi odwrócić losy specjalnej operacji wojskowej" - stwierdził na telegramowym kanale.

Kadyrow obwieszcza triumf: Wygrywamy na wszystkich frontach

Propagandowy przekaz szefa Republiki Czeczeńskiej nie ograniczył się jednak do krytycznego podejścia do ewentualnych rozmów pokojowych. Kadyrow postarał się przekonać odbiorców, że Rosja wychodzi zwycięsko z trwającej wojny - odwrotnie niż zakładał to Zachód.

"Na samym początku specjalnej operacji wojskowej kraje zachodnie rzucały w nas sankcjami z pianą na ustach, przekonując swoich podobnie myślących ludzi, że doprowadzi to do całkowitego zniszczenia rosyjskiej gospodarki. Teraz sytuacja nie jest dla nich najlepsza. Nieoczekiwanie znaleźli się na skraju zapaści gospodarczej" - podkreślił.

Następnie czeczeński polityk rozpoczął wymieniać kolejne sukcesy rzekomo odnoszone przez Rosjan. "Rosja zwiększyła tempo produkcji i znacznie wzbogaciła krajowy rynek. Jednocześnie mamy lepsze warunki do prowadzenia małych i średnich firm na tle firm zagranicznych, które opuściły kraj (...) Co więcej, dzięki staraniom nieprzyjaznych krajów udało nam się zmodernizować gospodarkę" - zaznaczył.

"Dlatego uważam, że negocjacje nie mają sensu. Nie jesteśmy zadowoleni z tego układu. Wygrywamy na wszystkich frontach, zarówno na polu walki, jak i na międzynarodowej arenie politycznej. Pozostało tylko dokończyć to, co się zaczęło" - podsumował.

