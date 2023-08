Trzy osoby nie żyją, a trzy kolejne trafiły do szpitala po wypiciu koktajli mlecznych skażonych bakteriami listerii w popularnej restauracji Frugals w mieście Tacoma (stan Waszyngton). Śledczy znaleźli bakterie w maszynach do lodów.

Departament Zdrowia stanu Waszyngton poinformował, że maszyny do lodów w restauracji nie zostały odpowiednio wyczyszczone, co doprowadziło do pojawienia się bakterii Listerii.

Sześć osób trafiło do szpitala, trzy nie żyją

Badania wykazały, że między 27 lutego a 22 lipca sześć osób trafiło do szpitala z zakażeniem tym samym szczepem bakterii. Trzy z nich nie przeżyły. Hospitalizowani wskazali, że ich objawy pojawiły się po tym, jak byli w restauracji Frugals, gdzie pili milkshaki.

ZOBACZ: USA. Trzy kolejne zgony. Lekoodporna bakteria zbiera śmiertelne żniwo

Restauracja w oświadczeniu napisała: "Jesteśmy załamani i głęboko żałujemy wszelkich szkód, jakie mogły wyrządzić nasze działania".

"Jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia wszelkich zmian, które uznamy za konieczne, aby utrzymać wysoki standard naszej działalności i zapobiec ponownemu wystąpieniu takiej sytuacji" - dodano.

Czym jest listerioza?

Listeria to bakteria wywołująca listeriozę. Jest niebezpieczna i dla części osób kończy się śmiercią. Można się nią zakazić przez żywność.

Szacuje się, że co roku około 1600 Amerykanów zapada na infekcję, a 260 z nich umiera. Do objawów zakażenia listerią zalicza się: gorączkę, bóle mięśni, dezorientację i drgawki. U kobiet w ciąży objawy mogą grozić poronieniem lub przedwczesnych poród.

Nie wszyscy jednak zakażeni bakterią, zachorują. Grozi to przede wszystkim osobom starszym, kobietom w ciąży i osobom z obniżoną odpornością.

WIDEO: Morze ruin po pożarze na Maui. Przetrwał jeden dom Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/dsk/Polsatnews.pl