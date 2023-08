- To jest fantastyczny lekarz, to jest świetny nauczyciel, człowiek, który wychował wielu lekarzy - tak o profesorze Eugeniuszu Murawskim mówi Robert Surowiec, wiceprezes Szpitala Specjalistycznego Gorzowie Wielkopolskim.

Lekarz, który jest najstarszym chirurgiem dziecięcym w Polsce, w wieku 96 lat postanowił zakończyć swoją aktywność zawodową.



- Nie pić, nie palić, nie objadać się - zdradził sekrety swojej świetnej kondycji podczas rozmowy z Polsat News.

Początki kariery. Ponad 60 lat w kitlu

Przygodę z medycyną zaczął w 1949 roku. Wtedy został studentem Szczecińskiej Akademii. - Ponad pięćset kandydatów, a sto miejsc... udało się - wspomina.



Pierwszy zabieg przeprowadził ponad 60 lat temu. Była to operacja dziecka, które miało problemy z wyrostkiem robaczkowym. Murawski operował go razem ze swoim kolegą. Jak sam twierdzi wyszło im "znakomicie".

Chociaż na emeryturze jest od 20 lat to nigdy nie porzucił lekarskiego kitla. Dodatkowo inspiruje także młodych i prowadzi weekendowe zajęcia dla ratowników medycznych. Wykłada anatomię opisową i topograficzną.



- Co to jest. Przyjeżdżam na dwa dni w miesiącu, to co to za praca - stwierdził.

"Lekarz doskonały". Mentor nie porzuca nauczania

Współpracownicy żegnali profesora kwiatami i miłymi słowami. Dla młodszych kolegów jest on mentorem.

- Życzę każdemu, żeby w swoim życiu spotkał takiego człowieka i takiego lekarza, jak profesor Murawski - powiedziała dr Leokadia Mikołajewicz ze szpitala w Gorzowie Wielkopolskim.



- To dobry człowiek z niesamowitą kulturą osobistą, niesamowitą osobowościową. Był naprawdę dla nas wzorem - dodał dr Tomasz Grzechnik, ordynator oddziału chirurgii dziecięcej.



Jego zasługi i poświęcenie dostrzegło także Polskie Towarzystwo Lekarskie, które uhonorowało go tytułem "Medicus Perfectus", czyli lekarz doskonały.

