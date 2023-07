- Jesteś Rosjanką? Pochodzenia rosyjskiego? Nie operuję Rosjan, to wrogowie - stwierdził mołdawski lekarz. Film z gabinetu chirurgicznego pojawił się w sieci i wywołał ogromne poruszenie internautów.

Film opublikowany został m.in. na kanale Telegram "Ukraine Online".

Nieznane jest miejsce, ani też nazwisko lekarza, który odmówił wykonania operacji. Pewnym jest, że sytuacja miała miejsce w Mołdawii.

Jak opisały sprawę ukraińskie media, kobieta przekonywała chirurga, że co prawda urodziła się w Rosji i posługuje się językiem rosyjskim, to jednak całe życie mieszkała w Mołdawii. To miało bardzo rozzłościć lekarza.

Lekarz: Jesteś moim bezpośrednim wrogiem

- Wchodzę, mówię "Buana ziua" (dzień dobry - j. rumuński), a ty mi odpowiadasz "Zdrastwujte" (dzień dobry - j. rosyjski). Chcę wyciągnąć swój karabin szturmowy Kałasznikow i cię zastrzelić, bo jesteś moim bezpośrednim wrogiem - stwierdził mężczyzna.

Na nagraniu słychać, że słowa lekarza wywołały śmiech u kobiety. Najprawdopodobniej nie zdawała sobie sprawy z powagi sytuacji. To jeszcze bardziej rozzłościło chirurga.

- Jesteś Rosjanką? Pochodzenia rosyjskiego? Nie operuję Rosjan, to wrogowie. Jedź na Ukrainę i powiedz im, że jesteś Rosjanką - podsumował.

WIDEO: Grecja: Pożary na Rodos w strefie turystycznej. Trwa ewakuacja Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mjo/ Polsatnews.pl