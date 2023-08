- Konflikt na wschodzie Europy należy zakończyć jak najszybciej i bez względu na to, kto jest winny - twierdzi Bjorn Höcke. Zdaniem polityka Alternatywy dla Niemiec, to Zachód jest winny przedłużającej się wojny w Ukrainie.

Otwarcie prorosyjskie stanowisko, a w zasadzie powielanie kremlowskiej propagandy przez przedstawiciela AfD nie jest niczym nowym. Wielokrotnie działacze ugrupowania przekonywali w swoich przemówieniach, że Niemcy powinny dogadać się z Władimirem Putinem i nie brać udziału we wsparciu władz w Kijowie.

Jak przekonuje Höcke, w rozmowie ze szwajcarskim tytułem Blick, jedynie jego partia jest w stanie odmienić politykę kraju i być pionierem "działań jako siła pokojowa".

Bjorn Höcke: Putin chciał współpracy, a nie wojny

Szef turyngijskiego oddziału Alternatywy dla Niemiec otwarcie podkreśla, że to Zachód doprowadził do konfrontacji z Rosją. Jego zdaniem, to państwa NATO odrzucały zapowiedzi z Kremla, że jakiekolwiek próby wciągania Ukrainy do Sojuszu będzie "czerwoną linią".

- Putin wielokrotnie dawał do zrozumienia, że jest zainteresowany współpracą z Europą np. w swoim przemówieniu w niemieckim Bundestagu w 2001 roku wskazał, że Niemcy i Rosją są naturalnymi partnerami w Europie - stwierdził.

Jak podkreślił, połączenie niemieckiej technologii i rosyjskich zasobów uczyniłoby oba kraje "niezwyciężonymi".

- Jeśli Europa chce pokoju, musi oderwać się od Amerykanów, ponieważ interesy Ameryki nie pokrywają się z interesami Europy - podsumował.

Polityk AfD: "To wojna zastępcza Stanów Zjednoczonych"

Wypowiedź dla szwajcarskiego tytułu nie jest pierwszą dotyczącą wojny w Ukrainie, która zszokowała opinię publiczną.

Kilka miesięcy temu Björn Höcke wystąpił na proteście AfD, organizowanym w rocznicę wybuchu wojny. Wówczas to twierdził m.in. że jest to "wojna zastępcza Stanów Zjednoczonym Ameryki".

Zdaniem polityka AfD konflikt w Ukrainie to konsekwencje wojny domowej, która rozpoczęła się w 2014 roku, kiedy to władze wystąpiły przeciwko ludności rosyjskojęzycznej na wschodzie kraju.

