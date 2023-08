Od września wraca kurs reedukacyjny, który pozwoli na cofnięcie punktów karnych.

Kurs reedukacyjny. Na czym polega?

Podczas pandemii kurs odbywał się zdalnie, jednak teraz takiej możliwości nie będzie. Zaliczyć go można będzie tylko stacjonarnie i trzeba będzie przejść zarówno przez teoretyczną, jak i praktyczną część.

Część teoretyczna opiera się na rozmowie z policjantem i psychologiem transportu. Z kolei w części praktycznej trzeba będzie wyjechać na plac manewrowy i pokazać, że umie się gwałtownie hamować.

Kurs taki będzie mogła zrobić osoba, która ma prawo jazdy przynajmniej rok. Można go zrobić maksymalnie dwa razy w roku, co sześć miesięcy, anulując w sumie maksymalnie 12 punktów.

Mieszane odczucia względem kursu

Wznowienie kursów, które zostały zawieszone ponad rok temu, budzi kontrowersje.



- To był dobry ruch, kiedy przy całym pakiecie zmian dla kierowców, rząd po latach uznał, że te kursy trzeba zlikwidować, bo je zlikwidowano w tym momencie, kiedy urealniono w Polsce kary. Rozmawiałem z ludźmi z branży, wszyscy powtarzali to samo, że to są kursy tak naprawdę, pogadanki z policjantami oraz psychologiem transportu, na które przychodzą wciąż ci sami ludzie - powiedział Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu o bezpieczeństwie ruchu drogowego - brd24.pl.

- One nic nie zmieniały w ich mentalności. Zarabiały na tym tylko wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego - dodał.



Ekspert uważa, że kursy nie poprawiają bezpieczeństwa na drogach, a skoro tak to "tego być nie powinno".

Zakazane kursy powróciły. Otwarta furtka dla "szalonych" kierowców?

Policyjne dane wykazały, że zakaz tych kursów miał wymierne skutki. W pierwszych sześciu miesiącach od zakazu, liczba praw jazdy, które zostały zabrane na skutek przekroczenia maksymalnej liczby punktów, wzrosła o ponad 50 proc.

Kolejną zmianą jest czas, w jakim punkty będą anulowane. Od 17 września punkty karne będą się anulowały po roku, a nie - jak było dotychczas - po dwóch latach od otrzymania takich punktów.

