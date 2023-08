Burze, które w nocy i nad ranem przeszły nad Polską najmocniej dały się we znaki mieszkańcom województw śląskiego i mazowieckiego. W stolicy nawałnica spowodowała usterkę urządzenia sterowania ruchem na stacji Warszawa Zachodnia. Pociągi mają duże opóźnienia.

Zalane piwnice i garaże oraz połamane drzewa - oto skutki burzy, która w nocy i nad ranem przeszła nad Warszawą. W piątek rano st. kpt. Michał Klaus z warszawskiej straży pożarnej poinformował, że do tej pory odnotowano 16 zdarzeń związanych z nawałnicą. Najwięcej zgłoszeń strażacy otrzymali z Mokotowa i Ochoty.

Paraliż na kolei w Warszawie

Burza spowodowała też utrudnienia na drogach. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na trasie S79 na odcinku węzeł Warszawa Lotnisko – węzeł Marynarska w wyniku obfitych opadów deszczu doszło do zalania pasa służącego do zawracania oraz łącznicy zjazdowej w ul. Sasanki w kierunku ul. Żwirki i Wigury. "Trwa akcja wypompowywania wody. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Utrudnienie powstało około godz. 5.36. Przewidywany czas trwania utrudnienia to około trzy godziny" - podała GDDKiA.

Burza spowodowała również usterkę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji kolejowej Warszawa Zachodnia, przez co pociągi mogły mieć opóźnienie do kilkudziesięciu minut. "Służby techniczne PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zakończyły usuwanie usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Warszawa Zachodnia, która wystąpiła po przejściu burzy. Sytuacja na Warszawskim Węźle Kolejowym powoli stabilizuje się. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Informacje o zmianach w kursowaniu pociągów podawane są na stacjach i przystankach oraz w pociągach. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty." - poinformowała w komunikacie Magdalena Janus z zespołu prasowego spółki PKP PLK.

Z informacji dostępnych na portalpasazera.pl wynika, że problem dotyczy kilkudziesięciu podciągów, które mają opóźnienia sięgające nawet 2,5 godziny.

Uszkodzone dachy na Śląsku

Ze skutkami burz walczą również strażacy na Śląsku. - W związku z frontem burzowym, który przeszedł nad województwem śląskim od wczoraj do dziś do godziny 6 rano, straż pożarna odnotowała ponad 300 interwencji. Najwięcej interwencji odnotowano w związku z silnym wiatrem – 250 - poinformowała w piątek rzeczniczka śląskiej straży pożarnej bryg. Aneta Gołębiowska.

Silny wiatr uszkodził w regionie 10 dachów - sześć na budynkach mieszkalnych i cztery na gospodarczych.

Najwięcej pracy strażacy mieli w powiecie gliwickim i Gliwicach, a także w Mysłowicach, Sosnowcu i Bytomiu.

WIDEO: Łamanie prawa na granicy z Ukrainą. Turyści wchodzą na pas drogi granicznej Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ Polsatnews.pl/PAP