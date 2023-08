Oprysk z drożdży i mleka na ogórki – jak go zrobić?

Uprawa smacznych warzyw w ogrodzie sprawi ogromną radość zarówno Tobie, jako hodowcy, jak i Twoim bliskim – konsumentom. Niestety uprawy warzyw mogą zostać zniszczone przez szkodniki i choroby grzybowe. Na rynku jest co prawda wiele środków chemicznych do ich zwalczania, jednak niemal nikt nie chce mieć chemii na swoim stole.

Na szczęście są alternatywne rozwiązania. Można zastosować zwykłe drożdże na choroby grzybowe roślin, robiąc z nich naturalny oprysk na ogórki i inne warzywa.

Na jakie choroby ogórków pomoże oprysk z drożdży i mleka?

Oprysk z drożdży na warzywa stał się w ostatnich latach dość popularny. Jest bardzo skuteczny, a ponadto nie wymaga zachowania okresu karencji, czyli odczekania aż będzie można spożyć warzywo. Jest neutralny dla organizmu ludzkiego i z powodzeniem można go zastosować na ogórki, które są jednym z najbardziej lubianych i popularnych warzyw uprawianych w przydomowych ogródkach. Warzywo to jest szczególnie podatne na choroby grzybowe i najczęściej występuje na nim mączniak rzekomy, a jednym z objawów jest żółknięcie liści.

Drożdże również należą do królestwa grzybów, jednak nie cechuje ich działanie chorobotwórcze. Działają na zasadzie konkurencji – zajmują to samo środowisko co grzyby chorobotwórcze, jednak nie pasożytują na roślinie i nie żywią się nią.

Na mączniaka z powodzeniem można zastosować domowy oprysk na ogórki. Tego rodzaju oprysk z drożdży na ogórki możesz zastosować zarówno zapobiegawczo, jak i po zainfekowaniu roślin przez grzyby chorobotwórcze. Drożdże chronią również przed szarą pleśnią czy brunatną zgnilizną owoców. Dają też ogromne możliwości zabezpieczenia nimi innych roślin, takich jak: pomidory, truskawki, porzeczki, agrest, jabłka czy gruszki.

Przepis na oprysk z drożdży i mleka na ogórki

Jak zrobić oprysk z drożdży? Przygotowanie naturalnego środka do oprysku ogórków w ogrodzie jest stosunkowo proste, jednak wymaga pewnej precyzji. Potrzebujesz:

100 gramów świeżych drożdży piekarskich (jedno opakowanie),

0,5 litra tłustego mleka, najlepiej 3,2 proc.,

10 litrów wody, najlepiej deszczówki lub przegotowanej – ważne, by była bez chloru.

Najpierw rozpuść drożdże w letnim bądź lekko ciepłym mleku. Pozwól im trochę "popracować". Kiedy już drożdże "ruszą", zmieszaj roztwór z wodą. Musisz chwilę odczekać, zanim zaczniesz oprysk. Zaczekaj około godziny. By zwiększyć skuteczność i przyczepność, możesz dodać do roztworu 1 łyżkę płynnego szarego mydła.

Nieważne, czy robisz oprysk profilaktyczny, czy zwalczający – jeżeli wykonasz go raz w tygodniu, będziesz się cieszyć pięknymi zbiorami ze swojego ogródka.

Jak wykonać oprysk z drożdży i mleka na ogórki?

Jeżeli już masz przygotowany naturalny środek do oprysku ogórków, przelej go do opryskiwacza. W zależności od tego ile masz ogórków, możesz zastosować ręczny opryskiwacz. W tej roli znakomicie sprawdza się butelka po płynie do mycia szyb z ręcznym spryskiwaczem. Jeżeli Twoja uprawa jest duża, lepszy będzie ogrodniczy opryskiwacz plecakowy z napędem ręcznym.

Pamiętaj, by rozrobiony środek przelewać do pojemnika przez sitko, by żaden paproch nie dostał się do dyszy opryskiwacza i jej nie zapchał.

Środek jest zupełnie nieszkodliwy dla organizmu człowieka, więc nie musisz stosować środków bezpieczeństwa w postaci specjalnych kombinezonów czy masek, które są wykorzystywane w ogrodach profesjonalnych.

Oprysk zaleca się wykonywać w bezwietrzny dzień, już po oblocie pszczół. Jest wyjątkowo skuteczny, ponieważ w drożdżach jest sporo fosforu, magnezu, potasu oraz witamin z grupy B. Roztwór ten to nie tylko świetny środek ochronny, ale również dobry nawóz dla roślin.

Na jakie warzywa oprysk można stosować profilaktycznie? Niemal na wszystkie. Oprócz ogórków na pewno warto nim spryskać pomidory, ale drożdże wykazują szerokie spektrum działania i mogą mieć korzystny wpływ również na inne uprawy. Warto pamiętać jedynie, by omijać cebule i ziemniaki, bo roztwór z drożdży może pogorszyć ich smak.

