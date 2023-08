Byliny wieloletnie zimujące w gruncie – jakie rośliny warto posadzić w swoim ogrodzie?

Piękny, pełen kwiatów ogród to marzenie każdego, kto kocha rośliny. Stworzenie przestrzeni urozmaiconej różnorodnymi gatunkami kwieci wymaga jednak nie tylko pracy, ale też odpowiedniej wiedzy. Część roślin jest jednoroczna, inne to byliny wieloletnie zimujące w gruncie, kwitnące i cieszące oko. Które z zimujących roślin dobrze jest mieć w ogrodzie? W jaki sposób o nie dbać? Podpowiadamy.

Samo wybranie kwiatów wieloletnich zimujących w gruncie nie jest trudne. Byliny zimujące w ogrodzie wyróżniają się kilkoma, bardzo charakterystycznymi cechami. Kiedy przychodzi jesień, tracą one wszystkie swoje naziemne części, natomiast korzeń, bulwa lub kłącze pozostają nienaruszone. Kiedy zrobi się cieplej, zaczynają kiełkować i ponownie cieszą nasze oczy pięknymi kwiatami. Warto także zaznaczyć, że byliny wieloletnie to kwiaty, których nie trzeba przesadzać – mogą rosnąć przez wiele lat w jednym miejscu.

ZOBACZ: Zbiór porzeczki - czy rząd planuje podjęcie działań interwencyjnych?



Kolejną, bardzo charakterystyczną cechą roślin zimujących w gruncie, jest to, że nie są one wymagające w pielęgnacji. O ile zapewnimy im odpowiednie stanowisko i będziemy regularnie je podlewać, możemy mieć pewność, że będą pięknie kwitnąć i sprawiać nam radość. Nie można oczywiście zapominać o tym, że kwiaty zimujące w ogrodzie, podobnie jak wszystkie inne, od czasu do czasu należy także nawozić odpowiednimi preparatami.

Byliny wieloletnie zimujące w gruncie, które kwitną przez całe lato

Podczas wyboru odpowiednich roślin do ogrodu powinno się wziąć pod uwagę kilka bardzo istotnych czynników. Oczywiście należy przemyśleć, gdzie chcemy posadzić konkretne gatunki kwiatów, a także określić, czy zależy nam na roślinach wieloletnich, czy jednorocznych.



Nie można jednak zapominać o kwestiach estetycznych. W przypadku roślin ogrodowych warto wziąć pod uwagę czas kwitnięcia. Niektóre rośliny rozkwitają przez całe lato, np. pelargonie, a inne znacznie krócej.



Kwiaty zimujące w ziemi, które kwitną przez całe lato, to m.in.:

werbena patagońska,

kłosowiec,

lawenda,

krwawnik pospolity,

goździk kropkowany.

Oczywiście są to tylko niektóre z popularnych roślin, jednakże to właśnie te gatunki są najczęściej wybierane do ogrodów. Zimujące wieloletnie kwiaty, poza atrakcyjnym wyglądem, warto docenić za ich użyteczność. Przykładem może być lawenda, której zapach nie tylko odświeża nasze ubrania w szafach, ale też skutecznie odstrasza m.in. mole.

Niskopienne byliny wieloletnie zimujące w gruncie

Istotną kwestią, jeśli chodzi o wybranie odpowiednich roślin wieloletnich do ogrodu, jest także ich wielkość. Różne gatunki można pogrupować na rośliny niskopienne i wysokopienne. Zarówno jedne, jak i drugie stanowią cudowną ozdobę ogrodu. Trzeba jednak pamiętać, że różnią się one od siebie nie tylko pod względem wielkości, ale też wymagań w kwestii pielęgnacji.

.

Niskie wieloletnie kwiaty ogrodowe zimujące w gruncie to m.in.:

funkie,

żurawki,

niezapominajka kaukaska,

narecznica.

Większość z tych roślin często zdobi skalniaki ogrodowe i trzeba przyznać, że to jedno z najlepszych miejsc dla tych gatunków. Nie można jednak zapominać, że świetnie sprawdzą się także jako ozdoba ścieżek działkowych lub ogrodowych.

Jakie byliny wieloletnie zimujące w gruncie mogą rosnąć w cieniu i półcieniu?

Bardzo ważną kwestią, nie tylko jeśli chodzi o długo kwitnące byliny wieloletnie zimujące w gruncie, jest miejsce posadzenia. Część gatunków może rosnąć na stanowiskach bardzo słonecznych i w żaden sposób im to nie zaszkodzi. Inne z kolei nie wymagają bezpośredniego dostępu do słońca i będą dobrze rosły w cieniu i półcieniu. Warto wiedzieć, na jakich stanowiskach posadzić poszczególne byliny wieloletnie zimujące w gruncie. Do cienia lub półcienia przywykną np. konwalie majowe, które naturalnie występują w lasach. Bez dostępu do bezpośredniego słońca dobrze czują się również paprocie oraz barwinek.



Na stanowiskach tylko częściowo zacienionych najlepiej posadzić różne odmiany lilii oraz funkie. Również czyściec wełnisty, potocznie zwany starcem, świetnie będzie rósł na stanowisku częściowo zacienionym. Ta roślina również cieszy się bardzo dużą popularnością wśród właścicieli ogrodów, ponieważ – podobnie jak funkia – jest mało wymagająca w pielęgnacji, za to wyróżnia się oryginalnym kolorem i różnymi kształtami liści. Warto także zwrócić uwagę na niezwykle urokliwe i również mało wymagające gatunki fiołków. Będą pięknie rosły na stanowiskach zacienionych lub półcienistych.



Kwiaty wieloletnie zimujące w ogrodzie, które zdecydowanie wymagają dużej ilości światła to m.in.:

rozchodnik okazały,

rojnik,

macierzanka,

jeżówka,

hedera, czyli bluszcz pospolity.

W przypadku hedery dobranie jej jasnego i mocno słonecznego stanowiska będzie miało bezpośredni wpływ nie tylko na to, jak szybko roślina będzie się rozrastać, ale też na to, jak okazałe będą jej liście.

Byliny wieloletnie zimujące w gruncie z okazałymi liśćmi

Kwiaty zimujące w ziemi mogą nas zachwycać nie tylko pięknymi kwiatostanami czy kolorami, ale również okazałymi liśćmi. Również z tego względu są one wybierane do ogrodu. Niekwestionowany prym wiedzie tu oczywiście funkia.



Ta niska roślina wyróżnia się nie tylko okazałymi liśćmi, ale i fantastycznymi kolorami. W zależności od odmiany może mieć liście jednokolorowe, na których wyraźnie widoczne jest unerwienie, lub wielobarwne, najczęściej biało-zielone.



Chcąc cieszyć się widokiem okazałych liści, oprócz funkii w ogrodzie można posadzić akant. Tej rośliny nie sposób pomylić z żadną inną, ponieważ kształt jej liści jest naprawdę bardzo charakterystyczny. Równie rozpoznawalna jest makleja, której liście do złudzenia przypominają liście klonu. Jest bardzo wysoka – w odróżnieniu od funkii i akantu – i jeśli zostaną jej zapewnione odpowiednie warunki wzrostu, może osiągnąć nawet 2,5 m. Preferuje stanowiska zacienione i nie wymaga obfitego podlewania, więc śmiało można ją sklasyfikować, jako roślinę łatwą w uprawie.



Jak widać, mamy całkiem dużo możliwości, jeśli chodzi o wybranie odpowiednich bylin zimujących w ziemi do ogrodu. Różne gatunki mają różne wymagania, więc niezależnie od tego, czy chcemy obsadzić stanowisko silnie nasłonecznione, czy zacienione, bez trudu znajdziemy odpowiednie rośliny. Warto pamiętać, że każdy gatunek wyróżnia się innymi walorami – niektóre zachwycają pięknymi kwiatami, a inne okazałymi liśćmi o ciekawych kształtach.



Pamiętaj, aby przed posadzeniem roślin wziąć pod uwagę ilość miejsca, która będzie im potrzebna do wzrostu. Szczególnie dużo przestrzeni wymagają gatunki rozrastające się i wysokie wieloletnie kwiaty ogrodowe zimujące w gruncie. Mamy nadzieję, że nasze porady pomogą Ci stworzyć piękny ogród z wyjątkowymi, bujnie rosnącymi roślinami, które przez kilka lat będą cieszyć oko swoim atrakcyjnym wyglądem.