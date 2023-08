Wydarzenie zorganizowane w Gdyni jest symbolicznym początku procesu budowy trzech okrętów, które trafią do polskich sił zbrojnych.

Szef MON w trakcie przemówienia zwrócił uwagę, że początek budowy jest składową programu rozbudowy potencjału armii.

- Byliśmy świadkami bardzo ważnego wydarzenia, który stanowi kolejny etap naszych działań, których celem jest wzmocnienie polskiej Marynarki Wojennej - przekonywał minister.

- Trzy fregaty w programie Miecznik będą stanowiły nową jakość w Marynarce Wojennej - dodał.

Nowe fregaty wzmocnią Marynarkę Wojenną RP

Jak zapowiedział szef resortu obrony, okręty będą wykonywać zadania nie tylko dla naszego kraju, ale także misje w ramach NATO.

- Mógłby ktoś powiedzieć, że po wejściu Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego siła polskiej marynarki wojennej nie jest niezbędna. Nie, jest niezbędna żeby zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie - podkreślił.

- Wojsko polskie z roku na rok jest silniejsze, jest liczniejsze. 175 tysięcy żołnierzy mamy dziś pod bronią. Są bardzo dobre perspektywy rozwoju dla Marynarki Wojennej, która jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny - podsumował.

Jacek Sasin: Konsekwencje wzmacniamy bezpieczeństwo Polski

Obecny na wydarzeniu był także minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Polityk Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że działania rządu, od samego początku zakładały rozwój i rozbudowę wojska.

Zdaniem polityka kluczem do sukcesu, było także zapewnienie możliwości, by sprzęt budowany był w Polsce.

- Jest naszą ambicją i również moją osobistą jako ministra aktywów państwowych, by ten sprzęt był budowany w polskich fabrykach. Tak się dzisiaj dzieje - podkreślił.

- 300 milionów złotych trafiło i trafia do stoczni, by móc udźwignąć ambitny projekt budowy tak dużych okrętów wojennych, które trafią do polskiej marynarki, będąc dziełem rąk polskiego stoczniowca - dodał.

Budowa fregat dla marynarki wojennej

Program Miecznik zakłada budowę trzech wielozadaniowych fregat dla Marynarki Wojennej. Okręty mają m.in. zabezpieczać szlaki żeglugowe i infrastrukturę energetyczną, a także wypełniać zadania w ramach Stałych Zespołów Okrętów NATO.

Statki wyposażone będą w nowoczesne systemy artyleryjskie, rakietowe i radiolokacyjne.

Jak zapowiedziano, pierwsza fregata ma zostać zwodowana w trzecim kwartale 2026 roku, a dwa lata później przekazana Marynarce Wojennej. Ostatnia, trzecia fregata, w zostać przekazana Marynarce Wojennej do 2031 roku.

