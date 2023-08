Dlaczego koty gryzą? Jak oduczyć kota gryzienia?

Koty to drapieżniki, które uwielbiają polowanie. Tego typu potrzeby z łatwością można zaspokoić w warunkach domowych poprzez zabawę. Niestety niekiedy niewinna zabawa przekształca się w agresję, a kot zaczyna drapać i gryźć. Koty gryzą czasami także wtedy, gdy nie podobają im się pieszczoty czy aktywność fizyczna zaproponowana przez człowieka.

Dowiedz się więcej o przyczynach takich zachowań i sprawdź, jak oduczyć kota gryzienia.

Dlaczego koty gryzą?

Wielu właścicieli zadaje sobie pytanie dlaczego koty gryzą podczas zabawy i nagle stają się agresywne. Przyczyn takiego zachowania może być wiele. Są to najczęściej:

nieprawidłowa socjalizacja kociaka – często koty gryzą po prostu dla zabawy, ponieważ nie wiedzą, że jest to niedopuszczalne; brak odpowiedniej socjalizacji w młodym wieku (a w szczególności za wczesne odłączenie od matki i rodzeństwa) może prowadzić nawet do atakowania opiekuna z zaskoczenia;

– często koty gryzą po prostu dla zabawy, ponieważ nie wiedzą, że jest to niedopuszczalne; brak odpowiedniej socjalizacji w młodym wieku (a w szczególności za wczesne odłączenie od matki i rodzeństwa) może prowadzić nawet do atakowania opiekuna z zaskoczenia; nadmiar bodźców – koty są bardzo wrażliwe na nadmiar bodźców dotykowych; dlatego może się zdarzyć, że głaskane z zaskoczenia lub przez zbyt długi czas – reagują gryzieniem;

– koty są bardzo wrażliwe na nadmiar bodźców dotykowych; dlatego może się zdarzyć, że głaskane z zaskoczenia lub przez zbyt długi czas – reagują gryzieniem; stres i lęk – koty gryzą także wtedy, gdy są przestraszone (np. podczas wizyty u weterynarza);

– koty gryzą także wtedy, gdy są przestraszone (np. podczas wizyty u weterynarza); przyjazna komunikacja – jeśli Twój kot jedynie delikatnie „podszczypuje” Cię zębami, jest to wyraz sympatii;

– jeśli Twój kot jedynie delikatnie „podszczypuje” Cię zębami, jest to wyraz sympatii; obrona terytorium – kot gryzie także wtedy, gdy czuje, że musi bronić swojego terytorium (np. podczas wizyty nowej osoby w domu).

Nie jesteś pewien, czemu kot gryzie Cię w określonych sytuacjach? Jego napady agresji pojawiają się mimo braku zagrożenia lub stają się coraz częstsze albo coraz bardziej intensywne? Warto skonsultować się z behawiorystą, który doskonale wie, czemu koty gryzą, wie, jak rozpoznawać ich intencje oraz pomoże Ci uniknąć kolejnych ataków.

Jak oduczyć kota gryzienia?

Skuteczna metoda na oduczenie kota gryzienia zależy w znacznej mierze od tego, czemu kot gryzie właściciela w danej sytuacji. Przykładowo:

jeśli kot gryzie podczas zabawy – należy ignorować gryzienie, natychmiast przerywać zabawę i sygnalizować konkretnym dźwiękiem, że jest ono bolesne;

– należy ignorować gryzienie, natychmiast przerywać zabawę i sygnalizować konkretnym dźwiękiem, że jest ono bolesne; jeśli kot gryzie z powodu lęku – należy zadbać o odpowiednią więź z pupilem, mówienie do niego łagodnym głosem oraz pozytywne bodźcowanie, np. w postaci przysmaków;

– należy zadbać o odpowiednią więź z pupilem, mówienie do niego łagodnym głosem oraz pozytywne bodźcowanie, np. w postaci przysmaków; jeśli kot gryzie, ponieważ jest zdenerwowany lub sfrustrowany – często pomoże urozmaicenie jego życia i przestrzeni, w której przebywa, np. poprzez zastosowanie drapaków, kryjówek i ciekawych zabawek.

Dlaczego koty gryzą właścicieli? Przyczyn może być wiele, ale w każdej z nich można znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Ważne, aby być cierpliwym i konsekwentnym! Pamiętaj również, aby udać się do weterynarza, jeśli masz podejrzenie, że kot gryzie ze względu na odczuwany ból.

Jak uspokoić kota, który gryzie?

Warto wiedzieć również, jak uspokoić kota, który gryzie. Przede wszystkim należy natychmiast przerwać zabawę i zacząć go ignorować. Do zabawy lub pieszczot można wrócić dopiero wtedy, gdy zwierzak się uspokoi. Nie należy krzyczeć, uciekać czy stosować kar. Na koty działają jedynie pozytywne bodźce – można więc nagrodzić pupila smakołykiem, gdy wróci do Ciebie spokojniejszy. Następnie powoli wdrażaj metody, które pozwolą oduczyć kota gryzienia, a wkrótce zapomnisz o tym problemie!

red/Polsat News