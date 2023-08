"Prowadzić pieski w tej temperaturze, w kagańcach i bez zabezpieczenia łap przed gorącym asfaltem - wyjątkowo słabe" - napisał na Twitterze Tomasz Lis, odnosząc się do sytuacji zwierząt podczas defilady w Święto Wojska Polskiego. Odpowiedziało mu Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

We wtorek w Święto Wojska Polskiego przez stołeczną Wisłostradę przeszła defilada organizowana pod hasłem "Silna Biało-czerwona". W pochodzie szło ponad 2 tys. żołnierzy i 200 sztuk sprzętu bojowego.

Internauci zwrócili uwagę na pewien aspekt tego wydarzenia. Martwili się stanem zwierząt biorących udział w defiladzie. Temperatura tego dnia przekraczała bowiem 30 stopni Celsjusza.

Wierchuszka PiS pod namiotem a psy na rozgrzanym do 50 stopni asfalcie. pic.twitter.com/vh2Dgt5NQ2 — Slaventy (@_slaventy_) August 15, 2023

Sprawę skomentował również m.in. Tomasz Lis.

"Prowadzić pieski w tej temperaturze, w kagańcach i bez zabezpieczenia łap przed gorącym asfaltem - wyjątkowo słabe. Mojemu wilkowi dziś nawet w cieniu jest ciężko" - napisał na Twitterze.

Prowadzić pieski w tej temperaturze, w kagańcach i bez zabezpieczenia łap przed gorącym asfaltem- wyjątkowo słabe. Mojemu wilkowi dziś nawet w cieniu jest ciężko. pic.twitter.com/0W961UyF72 — Tomasz Lis (@lis_tomasz) August 15, 2023

Na wpis dziennikarza odpowiedziało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, które zapewniło, że zwierzętom nie działa się krzywda, a "podczas defilady pieski szły bez kagańców".

"Zadbaliśmy o bezpieczeństwo piesków. Przed marszem chłodziły się w cieniu przy zimnej wodzie, specjalnie dla nich asfalt został schłodzony przed ich przejściem, a weterynarze, którzy podjęli decyzję o udziale psów w defiladzie, byli cały czas obecni na miejscu i czuwali nad nimi" - czytamy.

Dowództwo Generalne: Psy i konie miały miejsce do odpoczynku w cieniu

Dodatkowo w środę na Twitterze DG RSZ pojawił się wpis, w którym zapewniono, że wojskowi zadbali o bezpieczeństwo zwierząt biorących udział w obchodach Święta Wojska Polskiego.

"Psy i konie miały zapewnione miejsce do odpoczynku w cieniu, stały dostęp do wody, a temperatura asfaltu była stale monitorowana i przed samym przemarszem kilkukrotnie schładzana" - podkreślono.

"Pododdział przewodników z psami dołączył do szyku w ostatniej chwili przed wymarszem i został odłączony od kolumny zaraz po minięciu trybun. Nadzorowano także proces przemieszczania zwierząt" - dodano.

Nad bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem wszystkich czworonożnych żołnierzy w czasie Defilady #SILNABIAŁOCZERWONA czuwali wojskowi lekarze weterynarii z Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej - Modlin oraz Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów. 1/ pic.twitter.com/Ta8CUKONKS — Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) August 16, 2023

Jak podkreślono, zwierzęta zostały odpowiednio nawodnione i "zabezpieczone przed skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych, zaraz po defiladzie jak i w godzinach wieczornych zostały ponownie sprawdzone i nie stwierdzono żadnego uszczerbku na ich zdrowiu".

"Po zakończonej uroczystości wszystkie bezpiecznie wróciły do jednostek. Są to zwierzęta służbowe, które są specjalnie selekcjonowane i w toku codziennej służby przygotowywane do działania w zróżnicowanym czasami również trudnym środowisku" - podsumowano wpis.

