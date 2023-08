Colata di fango stanotte a Bardonecchia (TO), in Val di Susa: salvate dai #vigilidelfuoco 6 persone che si trovavano in un camper travolto da acqua e fango. In corso ricerche di eventuali persone disperse in acqua lungo il corso d'acqua da Bardonecchia a Boulard [#14agosto 8:45] pic.twitter.com/8o3Sx0JE8r