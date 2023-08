Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział podczas pikniku "Silna Biało-Czerwona" w miejscowości Zawichost że polskie społeczeństwo przez dziesięciolecia trwało w przekonaniu, że czasy wojny się skończyły, jednakże teraz wojna dzieje się blisko kraju i dlatego należy zadbać o polskie bezpieczeństwo.

- Musimy być silni przede wszystkim poprzez naszą armię, jej rozbudowę, uzbrojenie, najnowocześniejsze, najmocniejsze jakie dzisiaj jest na świecie. Także poprzez jej siłę duchową, moralną, bo broń nie zastąpi człowieka. Trzeba umieć walczyć, trzeba chcieć walczyć, a żeby chcieć walczyć w obronie ojczyzny trzeba być patriotą, polskim patriotą. Ten patriotyzm trzeba w Polsce budować, trzeba go bronić - powiedział podczas swojego przemówienia.



Kaczyński stwierdził, że ubiegli rządzący niszczyli ten patriotyzm.



- Nie robili tego na ogół wprost, ale cała ta kampania pedagogiki wstydu, przypominanie w sposób wyolbrzymiony, albo w ogóle wymyślony, kłamliwy, jakiś złych elementów w historii naszego narodu, to była próba stłamszenia nas - podał.

Powiedział, że "zdrajców należy moralnie tępić", a w Polsce jest "potężny obóz zdrady narodowej, który dziś zabiega o władzę". Prezes partii rządzącej mówił, że społeczeństwo nie powinno dać się oszukać, a tłum zebrany na pikniku w tym czasie skandował "Zwyciężymy".

PiS z "cudowna mocą". J.Kaczyński: Chcesz pokoju szykuj wojnę

Prezes PiS zadeklarował, że nie chce prowadzić żadnej wojny. Według niego należny inwestować w zbrojenia, żeby kraj był bezpieczny. Stwierdził, że kieruje się łacińskim przysłowiem "Chcesz pokoju, szykuj wojnę". Przekazał, że chce, by Polska była tak silna, aby "Ewentualny agresor wiedział, że Polski nie da się zaatakować".

Dodał, że Polska powinna być zjednoczona na płaszczyźnie patriotyzmu.

Podał także, że jego partia w ciągu ośmiu lat wydała wiele na politykę socjalną, zwiększyła wydatki na służbę zdrowia i na zbrojenia. Dodatkowo naprawiła finanse.

- My mamy tę cechę, wydawałoby się, że jakąś cudowną, że jak jesteśmy przy władzy to pieniądze są, a jak oni są przy władzy to pieniędzy nie ma - zaznaczył.

Kaczyński o propozycji Konfederacji: My jesteśmy za tym

- Są jeszcze tacy konkurenci, którzy mówią tak: rodzina, dom, dwa samochody, grill i wyjazdy na wakacje. Czy my jesteśmy przeciwko temu? Nie, my jesteśmy za tym. (...) Kto potrafił do tego Polskę przybliżyć w ciągu ostatnich lat, oni czy my? - zapytał.

- Bardzo serdecznie państwa proszę, abyście w swoich decyzjach, które podejmiecie 15 października, brali to pod uwagę. Żebyście się na te oszustwa nie dali nabrać. Bo oni mówią, że my zrujnowaliśmy Polskę, a wszystkie dane międzynarodowe mówią, że mamy doskonałe wyniki - podał.

Według Kaczyńskiego ich rządy nie są idealne, ale w Polsce "władzy lepszej niż ta nie będzie". - Dajcie poparcie tym, którzy pokazali, że coś potrafią, a Polskę kochają. A kto to jest? Prawo i Sprawiedliwość - dodał.

