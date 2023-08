"Ratownicy powstrzymali pożar w instalacji załadunkowej do produkcji benzyny na terenie OA Pro Rafineria Mozyrz" - informuje Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych Białorusi. Kilka dni wcześniej ukraińskie służby zapowiadały przeprowadzenie prowokacji w tym obiekcie przez najemników Grupy Wagnera.

Oficjalny komunikat resortu pojawił się na kanale Telegram. Do krótkiego opisu dołączono film na którym widać płomienie, które opanowały wieżę.

Wideo pokazuje także akcję służb ratowniczych i straty jakie spowodował pożar.

"Ratownicy powstrzymali pożar w instalacji załadunkowej do produkcji benzyny na terenie OA Pro Rafineria Mozyrz w mieście Mozyrz, w obwodzie homelskim. Nie było ofiar. Trwa ustalanie przyczyny pożaru" - napisano.

Ukraina ostrzegała przed prowokacją

4 sierpnia Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o przechwyceniu informacji dotyczących prowokacji, której mieli dokonać Rosjanie w rafinerii.

"Według dostępnych danych przygotowaniem zamachu terrorystycznego zajmuje się grupa dywersyjno-wywiadowcza złożona z personelu Sił Zbrojnych FR oraz pracowników rosyjskich służb specjalnych, którzy zostali wysłani na terytorium Białorusi pod pozorem wagnerowców" - napisano.

"Ta rosyjska DRG powinna dokonać prowokacji w rafinerii, podszywając się pod ukraińskich sabotażystów. Federacja Rosyjska planuje obwiniać Ukrainę za to, co zostało zrobione, aby po raz kolejny spróbować wciągnąć Mińsk do wojny na pełną skalę przeciwko naszemu państwu" - dodano.

Jak podkreślono, informacje o prowokacji zostały potwierdzone w kilku źródłach. Jedną z osób był żołnierz wzięty do niewoli na kierunku zaporoskim. W jego telefonie odnalezione zostały konkretne rozkazy.

ZOBACZ: "Polska wpadła w szał". Alaksandr Łukaszenka żartuje z władz w Warszawie

"Ustalono między innymi, że wcześniej brał on udział w działaniach wojennych przeciwko Siłom Zbrojnym na południu Ukrainy, a ostatnio otrzymał polecenie przeniesienia się na Białoruś jako członek prywatnej kompanii wojskowej Wagner" - czytamy w komunikacie.

"SBU ostrzega białoruską armię przed udziałem w wojnie na pełną skalę z Ukrainą. Każdy najeźdźca, który przekroczy granicę naszego państwa zostanie zniszczony przez nasze siły bezpieczeństwa i obrony" - podsumowano.

WIDEO: Tragedia we francuskim hotelu. 11 osób zginęło w płomieniach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mjo/dk/ Polsatnews.pl