Słowenia wciąż zmaga się z obfitymi opadami deszczu i niszczycielskimi powodziami. Sytuacja jest na tyle poważna, że przed podróżami do tego kraju przestrzega ambasada Polski w Lublanie. Specjalne ostrzeżenia przygotowało także polskie MSZ.

Z powodu ulewnych deszczy, które przetoczyły się przez Słowenię w ostatnich dniach, wiele miejsc jest nadal niedostępnych, utrudniony jest transport drogowy i publiczny, część dróg jest całkowicie nieprzejezdnych, zerwane są mosty, a infrastruktura uległa znacznemu zniszczeniu.

Zarówno podróżowanie do tego kraju, jak i przejazd przez Słowenię wiąże się z ryzykiem.

Sytuacja w Słowenii. Polska ambasada i MSZ ostrzegają

"Warunki pogodowe powoli się normalizują, ale nadal apelujemy o rozsądek oraz rozważne i odpowiedzialne działanie" - podkreśla polskie MSZ.

"Planując wyjazd, licz się z koniecznością nagłej zmiany planów. Jeśli boisz się o swoje zdrowie lub bezpieczeństwo, rozważ rezygnację z wycieczki lub wybierz inny kierunek wyjazdu - zobacz informacje dla podróżujących Ambasady RP w Lublanie" - dodaje resort.

Jak podkreśla polska ambasada, intensywne ulewy wciąż trwają.

Nieustannie apelujemy o omijanie terytorium Słowenii w drodze do Chorwacji i Włoch lub w podróży powrotnej. Sytuacja na 🇸🇮 drogach jest nieprzewidywalna ze względu na powódź i trwające wciąż intensywne opady. Szczegóły w naszych tt poniżej i na bieżąco na https://t.co/OgVhizhh7r pic.twitter.com/DUR6eWrbRQ — PLinSlovenia (@PLinSlovenia) August 5, 2023

W związku z tym sytuacja na drogach jest nieprzewidywalna.

"Nieustannie apelujemy o omijanie terytorium Słowenii w drodze do Chorwacji i Włoch lub w podróży powrotnej" - podkreślono w komunikacie.

Jak dodano, ostatnie interwencje po powodziach miały miejsce w obszarach: Apače, Bled, Celje, Cerknica, Cerkno, Črna na Koroškem, Domžale, Idrija, Jesenice, Jezersko, Kamnik, Kanal, Kranj, Krško, Ljubljana, Litija, Novo Mesto, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Vojnik i Žiri.

Polskie wojsko ruszyło na pomoc

W czwartek do Słowenii wyleciała polska wojskowa grupa rekonesansowa. "Żołnierze określą skalę pomocy, którą udzielimy naszym sojusznikom w walce ze skutkami katastrofalnej powodzi. Do zadań Wojska Polskiego będzie należeć m. in. budowa tymczasowego mostu i odbudowa dróg" - przekazał szef MON Mariusz Błaszczak.

❗ Powódź w Słowenii: wody, które opadły odsłoniły skalę zniszczeń. Najważniejszym celem jest odtworzenie komunikacji dla ludności. @MON_GOV_PL x @DowOperSZ x @PLinSlovenia pic.twitter.com/GSuZq7eHpI — Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) August 11, 2023

