Polak aresztowany na lotnisku w Niemczech. Mężczyzna planował wakacje na Majorce. Gdy wydawało się, że od urlopu na hiszpańskiej wyspie dzieli go tylko krok, wypoczynek uniemożliwiła mu sprawa z przeszłości, od której chciał za wszelką cenę uciec.

Do zdarzenia doszło 8 sierpnia na lotnisku w Hanowerze w Dolnej Saksonii. Polak zgłosił się do odprawy przed lotem w kierunku Majorki. Zamiast na wymarzone wakacje na hiszpańskiej wyspie trafił jednak do niemieckiego więzienia.

Podczas sprawdzania dokumentów okazało się, że nasz rodak jest poszukiwany w związku ze sprawą sprzed trzech lat. Niemiecka policja poinformowała, że we wrześniu 2020 roku mężczyzna został oskarżony o kradzieże i nielegalne posiadanie narkotyków. Nie stawił się jednak na rozprawę w tej sprawie.

Więzienie zamiast wakacji. Nie udało się uciec od procesu

W związku z tym Sąd Rejonowy w Görlitz wydał za nim list gończy. Pech chciał, że Polak wpadł przy próbie wylotu z Niemiec.

"Z powodu wydanego nakazu aresztowania mężczyzna - zamiast na Majorce - wylądował w więzieniu" - poinformowali funkcjonariusze w komunikacie. Za kratami pozostanie do czasu zakończenia procesu w jego sprawie.

