"Zachowanie to nie pozostanie bez reakcji" - deklaruje w mediach społecznościowych marszałek Senatu. To reakcja na wpis Jacka Boguckiego, w którym senator PiS porównał Donalda Tuska do Adolfa Hitlera.

"Senacka komisja etyki już raz ukarała senatora Boguckiego naganą za haniebne porównanie Donalda Tuska do Hitlera. Widać nic go to nie nauczyło. Swoim skandalicznym wpisem po raz kolejny naruszył godność senatora i dobre imię lidera PO. To zachowanie nie pozostanie bez reakcji" - napisał marszałek Senatu Tomasz Grodzki na Twitterze.

W czerwcu Jacek Bogucki w programie TVP stwierdził, że Donald Tusk jest "politykiem z twarzą hitlerowską", wcześniej stworzył obraźliwy wierszyk o liderze PO. Teraz zdecydował się na wpis o podobnym wydźwięku.

Senacka komisja etyki już raz ukarała senatora Boguckiego naganą za haniebne porównanie @donaldtusk do Hitlera. Widać nic go to nie nauczyło. Swoim skandalicznym wpisem po raz kolejny naruszył godność senatora i dobre imię lidera PO. To zachowanie nie pozostanie bez reakcji. — Tomasz Grodzki (@profGrodzki) August 10, 2023



"100 lat temu Adolf Hitler najpierw próbował przejąć władzę na ulicy. 90 lat temu wygrał wybory w Niemczech. Jak się to skończyło… pamiętamy. Na szczęście Polska to nie Niemcy, a Tusk to nie Hitler, choć podobieństwo… pewnych działań" - napisał we wtorek senator PiS na Twitterze.

Fogiel o wpisie senatora PiS: Wykazał się nadekspresją

Od wpisu senatora PiS odcina się także Radosław Fogiel. - To nie jest moja estetyka. O twórczość w mediach społecznościowych trzeba pytać autora, ale myślę, że tutaj pan senator wykazał się pewną nadekspresją - ocenił o poranku w "Graffiti" szef sejmowej komisji spraw zagranicznych.

- Nie ma problemu, żeby powiedzieć, że poszedł o krok za daleko. Tylko to nie jest clou sprawy. Możemy się przerzucać, tylko trzeba spojrzeć na szerszy obraz, a on wygląda tak, że Tusk i Platforma jako swój sposób działania przyjęli wręcz sekciarskie wywoływanie nienawiści do PiS - dodał w Polsat News reprezentant Prawa i Sprawiedliwości.

