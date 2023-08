Gdy do domu wrócił jego pijany ojciec i zaczął znęcać się nad mamą i resztą rodzeństwa, 12-letni chłopiec zadzwonił pod numer alarmowy. - Mężczyzna urządził swojej rodzinie piekło - przekazała policja. Sprawca trafił do aresztu, grozi mu do pięć lat pozbawienia wolności.