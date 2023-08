Władze Litwy nawiązały do represyjnej działalności reżimu Alaksandra Łukaszenki za pomocą tablic ustawionych na przejściach granicznych z krajem dyktatora. Zrobiły to, chcąc upamiętnić trzecią rocznicę sfałszowanych wyborów prezydenckich w Białorusi.

We wtorek wiceministrowie spraw zagranicznych Litwy Mantas Adomenas oraz wewnętrznych - Arnoldas Abramavicius, zorganizowali konferencje prasową na przejściu granicznym z Białorusią w Miednikach. Konferencja zbiegła się z upamiętnieniem trzeciej rocznicy sfałszowanych wyborów prezydenckich w Białorusi.



Podczas spotkania z mediami politycy zaprezentowali tablice ostrzegawcze, które zainstalowano łącznie na sześciu przejściach z Białorusią.



"Nie ryzykuj swoim bezpieczeństwem - nie jedź do Białorusi. Możesz stamtąd nie wrócić" - głoszą ostrzeżenie po angielsku i litewsku wypisane na tablicach.



Politycy postanowili przypomnieć w ten sposób, że rząd Litwy stanowczo odradza swoim obywatelom wyjazdy do tego kraju.



"W związku z intensyfikacją wrogich działań i prowokacji ze strony władz Białorusi przeciwko Litwinom, którzy przebywają na terytorium Białorusi, są ostrzegani przed wyjazdami i pobytem w tym kraju" - napisano na Facebooku Ministerstwa Spraw Zagranicznych Litwy.

Przesłuchnia na przejściach, zmuszanie do współpracy

Rząd Litwy wskazał, że podróżując do Białorusi, Litwini ryzykują swoim zdrowiem, bezpieczeństwem, a nawet życiem.



W oświadczeniu ministerstwa wskazano, że białoruskie służby graniczne dokonują przesłuchań Litwinów na przejściach granicznych. Ma również dochodzić do prób zmuszania obywateli Litwy do współpracy. Białoruscy strażnicy graniczni mają też konfiskować telefony i komputery przekraczających granicę i kraść z nich informacje. Chodzi przede wszystkim o listy kontaktów i korespondencję, tak by informacje mogły być później używane przeciwko Litwinom, ich bliskim oraz znajomym.



W lipcu 2021 roku białoruski reżim zdecydował o zredukowaniu reprezentacji dyplomatycznej Litwy w Mińsku do jednego dyplomaty. Takei działanie utrudnia stronie litewskiej załatwianie spraw konsularnych dla swoich obywateli w Białorusi.

Litwa wspiera białoruską opozycję

W sierpniu 2020 roku w Białorusi odbyły się wybory prezydenckie, w których oficjalnie wygrał rządzący tym krajem od 1994 r. Alaksandar Łukaszenko. Według oficjalnych wyników otrzymał 80,1 proc. Głosów. Cieszącą się dużą popularnością przywódczynię białoruskiej opozycji Swiatłane Cichanouską, miało wskazać 10,1 proc. Wyborców.

Opozycja uznała wynik za sfałszowany i w całym kraju doszło do masowych, największych w jego historii protestów. Cichanouska zagrożona aresztowaniem wyjechała do Litwy, gdzie w zeszłym roku ogłosiła utworzenie rządu tymczasowego pod własnym kierownictwem.

Litwa od początku protestów aktywnie wspierała białoruską opozycję. W 2020 r. 35 000 Litwinów utworzyło łańcuch solidarności z Białorusinami, który rozciągał się na 34 km z Wilna do granicy z Białorusią. W lipcu 2021 r. Litwa jako pierwsza oficjalnie rozpoznała opozycję pod przywództwem Cichanouskiej.

