Mata do drapania dla kota umożliwia mu spełnienie naturalnej potrzeby ścierania pazurów. Jednocześnie pomaga chronić domowe meble czy ściany przed destrukcją dokonaną przez kocie „szpony”. Jak wybrać matę do drapania dla kota? Sprawdź!

Czym jest mata do drapania dla kota?

Mata do drapania dla kota to proste i skuteczne rozwiązanie pozwalające zadbać o potrzeby pupila, a jednocześnie uniknąć niszczenia przez niego mebli czy ścian. Maty do drapania dla kotów mogą być wykonywane z różnych materiałów – np. z falistej tektury lub sizalowych sznurków. Zazwyczaj są przeznaczone do powieszenia – np. na ścianie lub na drzwiach, w miejscu, które kot upodobał sobie do drapania. Dostępne są też maty, które można położyć na podłodze lub np. położyć na sofie. Kot może na nich także odpoczywać.

Mata pełni taką samą główną funkcję co słupek do drapania dla kota – pozwala mu drapać, ostrzyć pazury i wyładowywać swoją frustrację. Zajmuje jednak znacznie mniej miejsca i jest mobilna, dzięki czemu świetnie nadaje się do małych mieszkań. Nie zapewnia jednak kotu kryjówki czy też możliwości wspinania się.

Mata do drapania dla kota – jak wybrać?

Maty do drapania dla kota występują w wielu wariantach – m.in. jako legowiska, place zabaw, panele montowane na ścianie itp. Należy jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach ich doboru:

każdy drapak powinien być dopasowany do gabarytów zwierzęcia – jeśli jest on montowany na ścianie, musi umożliwiać swobodne wyciągnięcie się;

mata do drapania dla kota musi mu zapewniać odpowiednio szeroki obszar do ostrzenia pazurów, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia również okolicznych powierzchni;

drapak musi być też bezpieczny – a więc wykonany z nieszkodliwych materiałów.

Nie każda mata do drapania dla kota przypadnie mu do gustu. Konieczne może być zastosowanie kilku różnych akcesoriów, zanim trafisz na to właściwe. Wiele zależy bowiem od indywidualnych preferencji Twojego czworonoga.

Maty do drapania dla kotów – alternatywa dla rozbudowanych drapaków

Nie każdy kot będzie zainteresowany rozbudowanym stojącym drapakiem. W wieku przypadkach znakomicie sprawdzają się proste maty do drapania dla kotów, które pomagają im realizować podstawowe potrzeby. Niewielkie maty łatwiej jest rozmieścić w kilku miejscach w domu. Oznacza to, że możesz z powodzeniem ochronić wszystkie powierzchnie, które lubi drapać Twój pupil. Jest to wybór znacznie bardziej wszechstronny i przystosowany nawet do małych przestrzeni.

red/Polsat News