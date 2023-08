Prom z prawie tysiącem pasażerów na pokładzie i blisko 150 członkami załogi był zmuszony zmienić trasę i zacumować u wybrzeży Francji. Wcześniej na pokładzie doszło do masowego zatrucia.

Prom Pont-Aven z 982 pasażerami na pokładzie i 144 członkami załogi wypłynął z Santander (Hiszpania) w poniedziałek o 18:10 i miał przybyć do Plymouth o 15:30 we wtorek. Kapitan był zmuszony jednak awaryjnie cumować w porcie we Francji.

Według portalu gbnews.com w czasie podróży 34 członków załogi zgłosiło, że źle się czuje. Ich objawy wskazywały na zatrucie pokarmowe. Jednocześnie u żadnego z prawie tysiąca członków załogi nie zanotowano przypadku zachorowania.

Finistère : suspicion d’intoxication alimentaire à bord d’un ferry de la compagnie Brittany Ferries, dérouté en urgence vers le port de Brest. 34 membres de l’équipage sont tombés malades et ont été pris en charge par les secours (préfecture / @BristolSkipper). pic.twitter.com/CAt0T2Srow — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 8, 2023

Masowe zatrucie na promie. Awaryjne cumowanie

Z powodu pogarszającego się stanu członków załogi kapitan w porozumieniu z francuskimi służbami podjął decyzję, że jednostka zacumuje we Francji.

Prom pojawił się w porcie około godz. 11:30, gdzie na chorych pasażerów czekały zespoły medyczne. Okazało się, że u części osób konieczna była hospitalizacja. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zatrucia.

Prom następnie ruszył w dalszą trasę, a do Plymouth dotarł z kilkugodzinnym opóźnieniem o godz. 22.

