Zapłaty za płody rolne – jak je wyegzekwować?

Co zrobić w przypadku braku zapłaty za płody rolne?

Analizując ten temat należy zacząć od tego, jak się zabezpieczyć przed nieuczciwym kontrahentem. Przede wszystkim warto unikać transakcji z odroczonym terminem płatności. Pewność w takim przypadku daje płatność gotówką, ewentualnie przelew natychmiastowy. Co jednak gdy taka forma zapłaty nie jest możliwa?

Wówczas trzeba postawić na odpowiednią weryfikację kontrahenta oraz zabezpieczenie warunków sprzedaży naszych płodów rolnych. Chcąc sprawdzić podmiot, z którym handlujemy powinniśmy przede wszystkim spojrzeć na to:

jaką ma formę prawną;

czy występuje w rejestrach;

jak długo prowadzi działalność gospodarczą;

jakie są opinie na jego temat w internecie;

czy figuruje w rejestrach dłużników.

Kolejnym etapem jest sporządzenie umowy oraz sprawdzenie jej warunków. Warto podkreślić, iż stanowi ona również ważny dowód w sprawie ewentualnego dochodzenia naszych roszczeń.

W przypadku, gdy nasz kontrahent nadal nie płaci za swoje zobowiązania, to możemy wysłać mu wezwanie do zapłaty. Najlepiej jest sporządzić je w formie pisemnej i przesłać listem poleconym – za potwierdzeniem odbioru.

Jeżeli taka forma nie poskutkuje, wówczas jako wierzyciel możemy skierować sprawę do sądu. W tym calu warto odpowiednio wcześniej skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym, by dobrać najlepszą strategię postępowania w sprawie dochodzenia naszego roszczenia. Gdy proces zakończy się z pozytywnym skutkiem, to możemy wystąpić o tytuł wykonawczy, po czym sprawa zostanie skierowana do komornika. Posiada on odpowiednie instrumenty prawne do ustalenia majątku dłużnika oraz wyegzekwowania naszych należności.

Brak zapłaty za płody rolne – rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa

W niektórych przypadkach dochodzenie należności – nawet z prawomocnym wyrokiem sądu – może być utrudnione ze względu na działania dłużnika, wynikające m.in. z jego niewypłacalności. Teraz odzyskanie należnych płatności będzie możliwe za sprawą rekompensat z Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Zgodnie z nowymi przepisami producenci rolni, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne podmiotom skupującym, które w 2022 roku stały się niewypłacalne, mogą ubiegać się o rekompensatę.

Za rzeczone podmioty niewypłacalne uważa się działalność prowadzącą skup, przechowywanie, przetwórstwo lub obróbkę produktów rolnych, wobec którego:

ogłoszono upadłość,

oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości,

umorzono postępowanie upadłościowe,

otwarto postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności lub podmiot będący osobą fizyczną został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jak i gdzie złożyć wniosek o rekompensatę?

Stosowny wniosek o rekompensatę należy złożyć we właściwym miejscowo oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Pierwszy nabór potrwa od 1 do 31 sierpnia.

Wysokość rekompensat ustalona będzie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju, na podstawie stawki procentowej, na podstawie sumy kwot wierzytelności wynikających ze złożonych w 2023 roku wniosków oraz wysokości przeznaczonych na ten cel środków.

Należy podkreślić, iż rekompensacie podlegać będą wyłącznie wierzytelności wynikające z faktur VAT lub faktur VAT RR, według wartości netto. Wypłata świadczenia na rzecz rolnika spowoduje natomiast przeniesienie wierzytelności na KOWR. Nowa forma wsparcia może tym samym uratować płynność finansową wielu rolników, którzy padli ofiarą nieuczciwych kontrahentów.

red/ Polsatnews.pl