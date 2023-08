Wysokie plony pszenicy ozimej. Zebrano już ponad 80% areału jęczmienia

Wysokie plony pszenicy ozimej – trwają tzw. „małe żniwa”

Pierwsze informacje na temat plonów pszenicy z siewu ozimego nie napawały optymizmem. Podczas początkowych zbiorów nie brakowało doniesień o niskich plonach wynoszących zaledwie 4–5 t/ha. Dziś mamy jednak zdecydowanie więcej danych i te napawają optymizmem.



Jak donosi Izba Zbożowo-Paszowa, plony tego zboża wynoszą 9–11 t/ha. To bardzo zadowalający rezultat, który pozwala myśleć o uzyskaniu wyników jeszcze lepszych od tych, które zaobserwowano w roku poprzednim. Według doniesień Izby obecnie zebrano z pól ponad 80% jęczmienia ozimego.

Pszenica ozima należy do najchętniej uprawianych zbóż w Polsce. Według danych GUS areał upraw wyniósł w 2023 roku niemal 2,3 mln ha z całości 4,5 mln ha pól przeznaczonych pod zboża ozime.



Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje pszenżyto ozime (1,2 mln ha), a następnie żyto (0,7 mln ha) oraz jęczmień ozimy (0,3 mln ha). Na zboża jare przeznaczono 1,4 mln ha, co jest wynikiem o 2,8% lepszym niż w zeszłym roku. W tym zestawieniu pierwsze miejsce zajmuje owies (0,5 mln ha), następnie jęczmień (0,4 mln ha).

Pierwsze doniesienia wskazują na wysokie plony pszenicy ozimej

Dobre plony mogą przełożyć się na kolejne zadowalające wyniki sektora. Jak wskazuje GUS, w 2022 roku pszenica ozima przyniosła średnio 54,4 dt/ha, a odmiany jare 42,4 dt/ha. Oznacza to lepsze plony niż w roku 2021: wówczas otrzymano odpowiednio 51,8 dt/ha oraz 39,6 dt/ha.



Na porównywalnym poziomie co w roku 2022 odnotowano natomiast wyniki w roku 2020 (54,2 dt/ha dla pszenicy ozimej i 41,7 dt/ha dla pszenicy jarej). Dla porównania: rzepak i rzepik dał 33,8 dt/ha, a dla kukurydzy na ziarno to 69,8 dt/ha.



Należy zwrócić uwagę, że żniwa pszenicy wciąż trwają – do zmierzenia miarodajnych wyników i opublikowania ostatecznych danych dojdzie po zakończeniu prac. Wtedy także możliwe będzie wyciągnięcie ostatecznych wniosków.

Gdzie plony pszenicy ozimej są największe?

Według danych Izby plony są silnie zróżnicowane również pod względem regionalnym. Obserwuje się też znaczące różnice w jakości ziarna. To z centralnej części kraju, według wstępnych informacji, wyróżnia się niską gęstością i wyrównaniem, w południowo-zachodnich regionach charakteryzuje je natomiast niskie białko.



Oczywiście ma na to wpływ wiele czynników, na czele z jakością gleby – w tym roku sporym problemem dla rolników w wielu regionach była duża wilgotność gruntów – oraz charakterystyka uprawy, w tym sposób nawożenia. Ważną rolę odgrywa dobór odpowiedniej odmiany pszenicy ozimej – wpływa m.in. na kwestię odporności ziarna w trakcie cyklu wegetacyjnego.



Jak wskazuje GUS, w całym kraju straty w powierzchni zbóż ozimych były niewielkie, znacznie niższe niż w poprzednim roku. Do połowy maja zaorano lub przeznaczono do zaorania 0,8 tys. ha pszenicy ozimej (w 2022 roku było to 1,4 tys. ha).



Zatem, czy plony w 2023 roku będą rekordowe? Póki co bardzo trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, jednak pewne jest, że rolnicy, którzy zdecydowali się na pszenicę ozimą, mogą patrzeć w przyszłość ze względnym optymizmem.

