Ich plony zniknęły! Dramat ponad setki rolników

Pan Arkadiusz z niewielkiej wsi w okolicach Opatowa w województwie świętokrzyskim chciał podratować domowy budżet. Dlatego wynajął niewielki magazyn obok swojego domu. Miał tam powstać skup owoców.

Został opuszczony magazyn

- Tutaj prowadzony był skup dla firmy Krzysztofa B., w magazynie były składowane owoce i warzywa. Pozostały jeszcze palety i opakowania. Nie ma z panem Krzysztofem ani kontaktu telefonicznego, ani żadnego - oprowadza nas pan Arkadiusz.

Krzysztof B. wynajął od pana Arkadiusza magazyn i otworzył tam skup owoców. Działał tak przez miesiąc, gromadząc plony rolników. Płatność miała nastąpić w ciągu 21 dni, ale nie nastąpiła. Za wynajem magazynu Krzysztof B. też nie zapłacił i zniknął.

- Tłumaczył to (opóźnienia w płatnościach – red.) tym, że eksportuje towar i musi go sprzedać na Łotwie, w Rydze - mówi pan Arkadiusz.

- Śliwkę tutaj odstawialiśmy za 16,5 tysiąca złotych - wylicza straty jedna z rolniczek.

- W moim przypadku to jest 25 tysięcy zł za orzech, plus opłata za ludzi, to jest ponad 30 tysięcy złotych - opowiada reporterom "Interwencji" inna.

Rolnicy zwracają uwagę, że Krzysztof B. mógł dokładnie zaplanować swoje działanie.

Rolnicy bez plonów i pieniędzy

- Jeżeli ktoś bierze towar rolnika, to jest wielkie szczęście, bo śliwka w lipcu to jest w ciągu dwóch dni, bo dojrzeje i ktoś doskonale to wiedział. Wszyscy umywają ręce, mówią, że to trzeba było sprawdzać. A to się dzieje szybko, zrywamy i jedziemy, owoc miękki - mówią.

- W moim przypadku strat jest więcej: 25 tysięcy złotych za orzech laskowy. 5 - 6 dostaw - informuje jeden z rolników.

Zdesperowani rolnicy zostali bez plonów i pieniędzy. Poszkodowanych w tym jednym skupie jest 150 osób. Na spotkanie w województwie świętokrzyskim przyjechali też inni poszkodowani rolnicy, tym razem z Siedlec (woj. mazowieckie).

- U nas skupował borówkę amerykańską. My i kolega to w sumie 500 tysięcy złotych strat mamy. Borówka kosztuje, a bardzo dużo brał, tonami - opowiadają rolnicy z Siedlec. Dziś żałują, że nie zrobili mu zdjęcia. - Mały, chudy człowiek, łysy, zgarbiony. W wieku około 33 - 35 lat - dodają w rozmowie z reporterami "Interwencji".

Próbujemy odszukać Krzysztofa B. Udajemy się pod adres z pieczątki jego firmy. Okazuje się, że to adres poprzedniego magazynu, który wynajmował w okolicach Grójca w województwie mazowieckim. Krzysztofa B. nie znajdujemy również pod innymi adresami, które podawał.

hlk/ "Interwencja"