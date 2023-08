Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która zakłada podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 zł. Zmiana wysokości świadczenia zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. - To jest inwestycja. To są być może najlepiej zainwestowane w ogóle pieniądze - stwierdził prezydent.

Podpisanie przez prezydenta nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci odbyło się w poniedziałek w Tarczynie (woj. mazowieckie).

Podczas uroczystości prezydentowi towarzyszyli premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Prezydent @AndrzejDuda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. #800plus pic.twitter.com/ujnxV2kbY1 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 7, 2023

"Najlepiej zainwestowane pieniądze"

- Potrzebujemy bardzo rozwoju Rzeczypospolitej, potrzebujemy rozwoju społecznego, potrzebujemy rozwoju demograficznego - powiedział Andrzej Duda.

- Największym oparciem dla rozwoju w przyszłości jest rodzina - dodał prezydent.

Przypomniał, że program "Rodzina 500 plus" funkcjonuje od kwietnia 2016 roku. - My wiemy, że rodzina wymaga szczególnego pietyzmu, szczególnego wsparcia ze strony państwa i na to wsparcie zasługuje - stwierdził.

Andrzej Duda podkreślił, że podniesienie wysokości świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł oznacza wzrost wydatków państwa o 24 mld rocznie.

- Ale to są wydatki, które ja nazywam inwestycyjnymi. To jest inwestycja. To są być może najlepiej zainwestowane w ogóle pieniądze. Trudno wyobrazić sobie lepszą inwestycję niż inwestycję w człowieka, w społeczeństwo, w rodzinę, w dzieci - ocenił.

Prezydent przypomniał, że zmiana z 500 zł na 800 zł oznacza ponad 60 proc. wzrost tego świadczenia. - Uważam, że to jest dużo. (...) Chyba jest jasne dla wszystkich, że w znakomity sposób wielokrotnie pokrywa to wszelkie wzrosty inflacyjne, jakie w międzyczasie miały miejsce - podkreślił.

- Jest to więc realne zwiększenie tego świadczenia, a nie tylko wyrównanie strat, które wywołała inflacja. Jest to po prostu realne wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci - dodał.

"Mamy budżet solidnie zabezpieczony"

Podczas uroczystości głos zabrał również premier Mateusz Morawiecki. - Dziś wchodzimy w okres przedwyborczy. Niedługo przed wszystkimi Polakami stanie ten podstawowy, zasadniczy wybór, czy chcemy właśnie tej Polski, w której inwestuje się w dzieci, w której inwestycja w dzieci jest najbardziej wartościową inwestycją, czy chcemy takiej Polski, w której mamy się martwić, troszczyć, czy można związać koniec z końcem, od pierwszego do pierwszego, co się zadzieje na basenie, czy dziecko będzie tam przez kogoś napastowane, czy będzie bezpieczne, jak będzie szło do szkoły, czy będzie syte, kiedy będzie w szkole, jaki będzie poziom ubóstwa wśród dzieci - powiedział szef rządu.

Wskazał, że "to jest ta podstawowa różnica, to jest podstawowy wybór, przed którym stoimy".

- Ale też trzeba bardzo wyraźnie sobie powiedzieć, że teraz wszyscy straszą, że na ten powiększony program 800 plus, dzięki któremu dzieci, młodzież mogą brać dodatkowe lekcje, uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, mieć spokojniejsze życie, że na to wszystko, zabraknie pieniędzy. Od lat słyszymy "nie ma pieniędzy i nie będzie", "nie da się", "nie uda się", to ich straszenie pęka, jak te banieczki mydlane. Dziś mamy budżet solidnie zabezpieczony. Te pieniądze są zabezpieczone na przyszły rok w budżecie - podkreślił premier.

800 plus zamiast 500 plus

Zmianę wysokości świadczenia 500 plus nową stawką - 800 zł ogłosił w połowie maja prezes PiS Jarosław Kaczyński. Następnie 27 czerwca projekt realizujący tę zapowiedź został przyjęty przez rząd, a 7 lipca Sejm uchwalił nowelizację ustawy w tej sprawie.

Wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego przewidziano do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniano, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Wszystkie pozostałe zasady funkcjonowania programu Rodzina 500 plus pozostaną niezmienne.

Program "Rodzina 500 plus" funkcjonuje od kwietnia 2016 roku. Świadczenie przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

dk/Polsatnews/pap