Pod osłoną nocy zakradł się do domu seniorki i stanął nad jej łóżkiem z nożem. Gdy zaczął jej grozić, okazało się, że starsza pani jest w dobrej formie fizycznej. Wyskoczyła z łóżka, chwyciła za krzesło i obezwładniła 17-latka. Kiedy chłopak zmęczył się walką, przyznał, że jest głodny. 87-latka zanim zadzwoniła na policję, zaoferowała intruzowi krakersy i mandarynki.

Do nietypowej napaści doszło Brunswick w stanie Maine w USA. "The Guardian" opisuje sprawę jako jedną z współczesnych "dziwnych historii", nad którą musieli pochylić się śledczy z amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości.

Zaatakował seniorkę w środku nocy. Przerażające groźby

Marjorie Perkins, 87-letnia mieszkanka miasta, koniec lipca spędzała w swoim domu. Nocy 26 lipca nie dane jej było jednak spokojnie przespać. Około godziny 2:00 w jej sypialni pojawił się włamywacz. Mężczyzna wyłonił się z ciemności i stanął nad jej łóżkiem. Jak się okazało nastolatek był już wcześniej znany staruszce, ale jako sympatyczny chłopak, który kosił jej trawnik.

Tym razem zobaczyła jego mroczne oblicze. "Gdy się obudziła, miał jej powiedzieć: 'Zamierzam cię pociąć'" - relacjonuje gazeta "Brunswick Times Record", cytowana przez "The Guardian".

"Pomyślałam sobie, że jeśli on chce ciąć, to ja będę się kopać" - wyznała starsza pani w rozmowie z mediami. Emerytowana nauczycielka szkoły podstawowej wstała i zaczęła zakładać buty. 17-latek ruszył wtedy do ataku.

Emerytka kopnęła napastnika

Poturbowana seniorka zrezygnowała z kontrataku, żeby w tym czasie chwycić za krzesło. Mebel posłużył jej jako tarcza. Mimo to kobieta została wielokrotnie uderzona w głowę. Cios zostawił wielkiego siniaka na jej czole. Staruszka zaczęła krzyczeć, ale nikt nie mógł jej usłyszeć.

W pewnym momencie 87-latce udało się kopnąć swojego młodszego o 70 lat napastnika. Korzystając z chwilowej przewagi uniemożliwiła mu dalszy atak, blokując go krzesłem.

Napastnik się zmęczył. Seniorka poczęstowała go przekąskami

Jak wynika z relacji lokalnych gazet, chłopak w końcu się zmęczył i poszedł w kierunku kuchni. Dopiero wtedy emerytka zorientowała się, że nastolatek nie ma na sobie ani spodni, ani butów. "Wszystko odłożył na bok razem z przygotowanym wcześniej nożem" - relacjonuje "The Guardian". Wtedy też właścicielka domu zorientowała się, że nastolatek wszedł do mieszkania przez okno.

"Musisz stąd wyjść" - miała mu powiedzieć, gdy ten kręcił się po jej kuchni. "Potrzebujesz pomocy" - dodała.

Włamywacz wyznał jej wtedy, że jest "strasznie głodny i nie jadł już dłuższy czas". Zanim zadzwoniła na policję, starsza kobieta wręczyła mu więc paczkę różnych przekąsek. Wśród nich krakersy, mandarynki i kilka pojemników z proteinowymi koktajlami.

Włamywacz jadł krakersy, seniorka zadzwoniła na policję

Chłopak niezwłocznie przystąpił do konsumpcji, a seniorka jak najszybciej, ukradkiem sięgnęła po telefon i wykręciła numer alarmowy.

Zanim na miejsce przyjechała policja, chłopak zdążył już wyjść z domu wyposażony w prowiant na drogę. Funkcjonariusze namierzyli go jednak z pomocą psów tropiących.

Waleczna 87-latka wyraziła nadzieję, że jej napastnik otrzyma potrzebną pomoc w ośrodku dla nieletnich. Wspomniała, że gdy kosił jej trawę, robił to "wzorowo".

Nastolatek usłyszał zarzut włamania, gróźb karalnych i napaści.

Seniorka z kolei dostała od sąsiada kij do ochrony, a pracownicy firmy z klimatyzatorami lepiej zamocowali sprzęt w jej oknie. Perkins uspokoiła też, że czuje się dobrze i nie ma zbyt wielu obrażeń. Wyjaśniła, że jest w dobrej formie, bo prowadzi zajęcia z tańca.

