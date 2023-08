W Rosji do użytku wejdą nowe podręczniki do historii dla szkół średnich. Spis treści jest uzupełniony o wątki z historii najnowszej, czyli ostatnich 50 lat, m.in. dotyczące wojny w Ukrainie. Kraj Wołodymyra Zełenskiego jest w niej przedstawiony jako całkowicie zależy od Stanów Zjednoczonych, przy tym całkowicie "ultranacjonalistyczny" i wrogi względem Rosji.

Propagandowy podręcznik. W nim o relacjach Rosja - USA

Autorzy książki piszą, że w ich kraju na początku XXI wieku panowało przekonanie, że "zimna wojna już za nimi" i Kremlowi zależy na dobrych stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. Nie było to jednak możliwe, bo USA nie chciały zaakceptować "wzmocnienia" Rosji.

"Stałą ideą Zachodu była destabilizacja sytuacji wewnątrz Rosji. Dbali o to, by rusofobia szerzyła się w byłych republikach radzieckich. Dalej, zgodnie z planem, zaangażowali Rosji w serię konfliktów, zachwiali równowagi jej gospodarki i chcieli, by Rosja podporządkowała się USA" - napisano w podręczniku.

USA i NATO - zgodnie z przewodnią narracją - widząc, że Rosja się nie podporządkuje, chciały, by Ukraina sprzeciwiła się Kremlowi. "Najnowsze pokolenia ukraińskiego społeczeństwa były wychowywane we wrogości wobec Rosji - na neonazistowskich ideach" - czytamy w tekście.

Ukraina jest opisana jako kraj "ultranacjonalistyczny", a tamtejsze władze błyskawicznie reagują na głosy sprzeciwu. Doszło też do "całkowitego wyburzenia pomników związanych z ZSRR", a potem zniszczeniu uległo wszystko, co było w jakiś sposób "związane z Rosją".

Wojna w Ukrainie. Narracja Rosji

Autorzy książki piszą, że Rosja rozpoczęła wojnę z Ukrainą w 2014 roku, bo musiała zadbać o "ochronę Donbasu i prewencyjne bezpieczeństwo kraju". Stwierdzają również, że "Zachód obsypał ukraiński reżim pieniędzmi i bronią" oraz "wprowadził nielegalne sankcje wobec Rosji".

Jednocześnie, jak twierdzą autorzy, rosyjskiemu wojsku "przeciwstawiają się siły zbrojne Sił Zbrojnych Ukrainy, napompowane ideologicznie, wyposażone w broń od NATO i wyszkolone według ich standardów".

W książce jest sporo fragmentów, które są bezpośrednim apelem do czytelnika. W jednym z nich autorzy książki przestrzegają, że łatwo za pomocą filmów i zdjęć znalezionych w internecie ulec manipulacji Zachodu.

Wiadomo, że książka będzie jedyną możliwą opcją do wyboru przez nauczycieli szkół średnich. Rosyjscy uczniowie będą się z niej uczyć od września 2023 roku.

