Kierowca ciężarówki zignorował znak i postanowił pokonać niski wiadukt przy ul. Szczecińskiej w Koszalinie. Efekt? Poranny korek na trasie. To nie pierwszy przypadek zakleszczenia wielkogabarytowego pojazdu w ostatnich dniach.

Wysoki na 3,1 metra wiadukt przy ul. Szczecińskiej w Koszalinie po raz kolejny sprawił trudności zmotoryzowanym. W poniedziałek obywatel Ukrainy kierujący pojazdem ciężarowym zignorował znaki przed przejazdem i próbował "wcisnąć" się pod drogową przeszkodę, niestety bez sukcesu.

- Kierowca nie zastosował się do znaku przed przejazdem. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało, natomiast został ukarany mandatem karnym, zatrzymano także dowód rejestracyjny pojazdu - informuje polsatnews.pl nadkom. Monika Kosiec z KMP Koszalin.

Zaledwie kilkanaście godzin wcześniej oznakowanie zignorował kierowca autokaru turystycznego. - Nie ma tygodnia, aby w tym miejscu nie dochodziło do podobnej sytuacji. Kierowcy ignorują oznakowanie, z drugiej strony jeżdżą na pamięć - dodaje policjantka. Po serii incydentów sprawą zajmuje się miasto.

"Wiadukt jest oznakowany z każdej strony, zanim dojedzie się do niego, mijamy co najmniej cztery inne znaki ostrzegające o wysokości" - powiedział w rozmowie z "Głosem Koszalińskim" wicedyrektor Zarządu Dróg i Transportu. Jednocześnie Marcin Żełabowski zapowiedział instalacje dodatkowego oświetlenia, aby kolejni zmotoryzowani nie popełniali tego samego błędu.

"Zainstalujemy znaki aktywne, czyli emitujące oświetlenie, by były jeszcze lepiej dostrzegalne przez kierowców. To powinno nastąpić jeszcze w tym roku. Myślimy też o bramownicy, która ustawiona przed wjazdem pod wiadukt sygnalizowałaby kierowcom, że mają za wysoki pojazd. Ale bramownicę - to bardzo droga inwestycja - możemy zainstalować tylko od strony ul. Szczecińskiej" - dodaje urzędnik.

pbi/wka/ Polsatnews.pl