Jęczmień ozimy – charakterystyka, odmiany, uprawa

Jęczmień ozimy to zboże chętnie wykorzystywane między innymi w produkcji pasz i przemyśle browarniczym. Dzięki stosunkowo łatwiej uprawie, dużej tolerancji glebowej i wysokim plonom to często wybierany przez rolników rodzaj zboża. Dowiedzmy się więcej na jego temat!

Jęczmień ozimy – podstawowe informacje

Jęczmień ozimy (Hordeum vulgare subsp. vulgare) to roślina zbożowa z rodziny wielinowatych (Poaceae), która stanowi jedną z odmian zbóż chętnie uprawianych przez rolników w klimacie umiarkowanym. Wynika to z jego szczególnych właściwości: charakteryzuje się krótkim okresem wegetacji, co przekłada się na jej wczesne schodzenie z pola.



To natomiast umożliwia zdecydowanie wygodniejsze planowanie i pełne wykorzystanie potencjału gleby. Jęczmień ozimy jest także znakomitym przedplonem, zwłaszcza że nie zaleca się uprawy tej odmiany jęczmienia w monokulturze. Świetnym uzupełnieniem jest dla niego ozimy rzepak czy rośliny strączkowe.



Czym jeszcze wyróżnia się jęczmień ozimy? Uprawa nie jest skomplikowana, a to zboże cechuje się wysoką odpornością na wiosenne susze i dla uzyskania dobrego plonu nie wymaga znacznych ilości wody. Stosuje się nawożenie nawozami potasowymi i fosforowymi.



Może być uprawiany na wielu kategoriach gleby i jest w stanie radzić sobie ze skąpymi warunkami lepiej m.in. od pszenicy. Z drugiej strony jest podatny na wyleganie i charakteryzuje go stosunkowo niska zimotrwałość.



Ile będziesz w stanie zarobić, stawiając na jęczmień ozimy? Cena jęczmienia paszowego ulega oczywiście wahaniom i zależy od wielu czynników, w tym od odmiany, konkretnego skupu czy sezonowej koniunktury. Za ziarno jęczmienia paszowego zwykle można otrzymać 600–700 zł w przeliczeniu na tonę.

Odmiany jęczmienia ozimego – jakie są rekomendowane?

Jak dobrać jęczmień ozimy? Odmiany tego zboża są bardzo zróżnicowane – cechuje je różna plonowość, ale również podatność na choroby, zależności związane z siewem czy to, jakie warunki będą potrzebne na przezimowanie.



Chętnie wybieraną odmianą, ze względu na wysokie plony oraz odporność na choroby, jest Souleyka. Oprócz tego do cieszących się dużą popularnością typów jęczmienia ozimego należy Bażant, Rosita, Bartosz, Wendy, Henriette, Antonella czy Scarpia. Dostępny jest także jęczmień ozimy hybrydowy. Wysokie plony zapewnia odmiana SU Midnight, Bordeaux (kłos dwurzędowy), Esprit czy Giewont. Ta ostatnia odmiana znakomicie radzi sobie również z mrozami. Jak wybrać jęczmień ozimy?



Nasiona warto dostosować do gleby, potencjalnych zagrożeń, ale również konkretnego regionu. Podjęcie odpowiedniej decyzji wpłynie na kondycję roślin, a więc i spodziewane plony, co znajduje bezpośrednie przełożenie na opłacalność upraw.

Jakie wymagania do uprawy ma jęczmień ozimy?

Oczywiście decydujące przełożenie na uprawy ma jakość gleb, na których będzie odbywać się zasiew. Zaleca się siać go na glebach kompleksu żytniego i pszennego bardzo dobrego i dobrego, a także pszennego i zbożowego górskiego. Nieźle sprawdza się również jęczmień ozimy na słabe gleby, wszystko zależy jednak od ich przygotowania oraz zapewnienia odpowiedniego nawożenia.



Ważną rolę odgrywa przy tym optymalne pH, które będzie w stanie zapobiec rozwojowi chorób czy zwiększaniu podatności na niekorzystne warunki atmosferyczne. Szczególnie należy unikać kwaśnego odczynu gleby, który jest wyjątkowo szkodliwy dla tego zboża.

W przypadku zbóż takich jak jęczmień ozimy termin siewu odgrywa decydującą rolę, a błędy popełnione w tym zakresie mogą wpłynąć na jego mrozoodporność, wysokość plonu czy odporność na choroby. Kiedy siać jęczmień ozimy? Ma to miejsce jesienią, zazwyczaj zaleca się to robić w drugim i trzecim tygodniu września.



W charakterze przedplonu korzysta się z rzepaku (rzepak ozimy jest znakomitym uzupełnieniem upraw), roślin strączkowych czy ziemniaków, można jednak zastosować również inne zboża, takie jak owies. Nie zaleca się jednak siewu jęczmienia ozimego bezpośrednio po jęczmieniu jarym czy pszenicy. Przedplon zależy przy tym również od przeznaczenia ziaren.

red/ Polsatnews.pl